https://ria.ru/20240131/ukraina-1924522497.html

Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ

Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе констатируют "дисбаланс с боеприпасами" в пользу России, призвал усилить военные поставки Киеву. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:10

2024-01-31T11:10

2024-01-31T11:10

специальная военная операция на украине

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россия

украина

жозеп боррель

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе констатируют "дисбаланс с боеприпасами" в пользу России, призвал усилить военные поставки Киеву. "Украине нужно больше боеприпасов, существует сильный дисбаланс в огневой мощи между двумя сторонами, это должно быть исправлено", - сказал он перед началом в Брюсселе неформального заседания глав минобороны стран Евросоюза, которое, в основном, будет посвящено согласованию новой военной помощи Киеву. Боррель добавил, что "надо четко понимать, где мы находимся в вопросах поставки боеприпасов". "Министрам предложат поделиться информацией о том, что уже было сделано и что планируется, чтобы иметь общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины и достижения поставленной цели. Надо подвести итоги к марту и затем к концу текущего года", - указал главный дипломат ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр