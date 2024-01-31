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Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924522497.html
Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ
Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе констатируют "дисбаланс с боеприпасами" в пользу России, призвал усилить военные поставки Киеву. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:10
2024-01-31T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе констатируют "дисбаланс с боеприпасами" в пользу России, призвал усилить военные поставки Киеву. "Украине нужно больше боеприпасов, существует сильный дисбаланс в огневой мощи между двумя сторонами, это должно быть исправлено", - сказал он перед началом в Брюсселе неформального заседания глав минобороны стран Евросоюза, которое, в основном, будет посвящено согласованию новой военной помощи Киеву. Боррель добавил, что "надо четко понимать, где мы находимся в вопросах поставки боеприпасов". "Министрам предложат поделиться информацией о том, что уже было сделано и что планируется, чтобы иметь общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины и достижения поставленной цели. Надо подвести итоги к марту и затем к концу текущего года", - указал главный дипломат ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
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в мире, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ

Боррель заявил о сильном дисбалансе в огневой мощи между Россией и Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе констатируют "дисбаланс с боеприпасами" в пользу России, призвал усилить военные поставки Киеву.
"Украине нужно больше боеприпасов, существует сильный дисбаланс в огневой мощи между двумя сторонами, это должно быть исправлено", - сказал он перед началом в Брюсселе неформального заседания глав минобороны стран Евросоюза, которое, в основном, будет посвящено согласованию новой военной помощи Киеву.
Боррель добавил, что "надо четко понимать, где мы находимся в вопросах поставки боеприпасов". "Министрам предложат поделиться информацией о том, что уже было сделано и что планируется, чтобы иметь общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины и достижения поставленной цели. Надо подвести итоги к марту и затем к концу текущего года", - указал главный дипломат ЕС.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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