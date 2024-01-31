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В Госдуме заявили, что украинский конфликт выходит на новую фазу - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 31.01.2024 (обновлено: 10:58 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924520726.html
В Госдуме заявили, что украинский конфликт выходит на новую фазу
В Госдуме заявили, что украинский конфликт выходит на новую фазу - РИА Новости, 31.01.2024
В Госдуме заявили, что украинский конфликт выходит на новую фазу
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что конфликт на Украине выходит на новую фазу. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:57
2024-01-31T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
россия
госдума рф
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что конфликт на Украине выходит на новую фазу. Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что видит возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после выборов президента США в конце текущего года. Глава минобороны Словакии так же считает, что на Украине пора переходить к мирным переговорам. Канцлер Австрии отмечал, что несмотря на напряженность с РФ, нужно пытаться найти способы взаимодействовать. "Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы на украинском геополитическом театре боевых действий. Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Запад не готов к ведению продолжительной изнуряющей войны. "Их традиционный, излюбленный метод ведения боевых действий - так называемый блицкриг. И если вдруг он провалился, то они попросту сворачивают свою военную агрессию, а военное противостояние переводят в новую фазу, кардинально меняя политику и отношение к своим вчерашним приоритетам", - подчеркнул Шеремет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, михаил шеремет, россия, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Россия, Госдума РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что украинский конфликт выходит на новую фазу

Депутат Шеремет: на украинском театре боевых действий наступил переломный момент

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" Вооруженных сил России
Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" Вооруженных сил России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что конфликт на Украине выходит на новую фазу.
Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что видит возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после выборов президента США в конце текущего года. Глава минобороны Словакии так же считает, что на Украине пора переходить к мирным переговорам. Канцлер Австрии отмечал, что несмотря на напряженность с РФ, нужно пытаться найти способы взаимодействовать.
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"Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы на украинском геополитическом театре боевых действий. Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Запад не готов к ведению продолжительной изнуряющей войны. "Их традиционный, излюбленный метод ведения боевых действий - так называемый блицкриг. И если вдруг он провалился, то они попросту сворачивают свою военную агрессию, а военное противостояние переводят в новую фазу, кардинально меняя политику и отношение к своим вчерашним приоритетам", - подчеркнул Шеремет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ШереметРоссияГосдума РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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