https://ria.ru/20240131/ukraina-1924513886.html
Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров
Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров - РИА Новости, 31.01.2024
Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров
Инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию конфликта на Украине не нужны Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:23
2024-01-31T10:23
2024-01-31T10:23
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию конфликта на Украине не нужны Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я поинтересовался у тех, кто участвовал во встрече в Давосе по "формуле мира", насколько уделяется внимание и этим инициативам мирового большинства (Китая, Бразилии, ЮАР- ред.). Мне сказали, что никакого внимания не уделяется. От них не нужны инициативы, от них вообще ничего не нужно, только приехать и посидеть, чтобы их арифметически посчитали и потом представили миру новую рекордную цифру. Все это будет записано в актив "формулы мира" (Владимира - ред.) Зеленского", - сказал Лавров на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп стран БРИКС. "Это полное неуважение и игнорирование любого мнения, кроме собственного", - добавил министр.
https://ria.ru/20240131/general-1924512876.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, бразилия, юар, сергей лавров, брикс
В мире, Китай, Бразилия, ЮАР, Сергей Лавров, БРИКС
Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров
Лавров: инициативы Китая и Бразилии по урегулированию на Украине не нужны Западу