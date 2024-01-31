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Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров - РИА Новости, 31.01.2024
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10:23 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924513886.html
Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров
Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров - РИА Новости, 31.01.2024
Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров
Инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию конфликта на Украине не нужны Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:23
2024-01-31T10:23
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию конфликта на Украине не нужны Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я поинтересовался у тех, кто участвовал во встрече в Давосе по "формуле мира", насколько уделяется внимание и этим инициативам мирового большинства (Китая, Бразилии, ЮАР- ред.). Мне сказали, что никакого внимания не уделяется. От них не нужны инициативы, от них вообще ничего не нужно, только приехать и посидеть, чтобы их арифметически посчитали и потом представили миру новую рекордную цифру. Все это будет записано в актив "формулы мира" (Владимира - ред.) Зеленского", - сказал Лавров на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп стран БРИКС. "Это полное неуважение и игнорирование любого мнения, кроме собственного", - добавил министр.
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в мире, китай, бразилия, юар, сергей лавров, брикс
В мире, Китай, Бразилия, ЮАР, Сергей Лавров, БРИКС
Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров

Лавров: инициативы Китая и Бразилии по урегулированию на Украине не нужны Западу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию конфликта на Украине не нужны Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я поинтересовался у тех, кто участвовал во встрече в Давосе по "формуле мира", насколько уделяется внимание и этим инициативам мирового большинства (Китая, Бразилии, ЮАР- ред.). Мне сказали, что никакого внимания не уделяется. От них не нужны инициативы, от них вообще ничего не нужно, только приехать и посидеть, чтобы их арифметически посчитали и потом представили миру новую рекордную цифру. Все это будет записано в актив "формулы мира" (Владимира - ред.) Зеленского", - сказал Лавров на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп стран БРИКС.
"Это полное неуважение и игнорирование любого мнения, кроме собственного", - добавил министр.
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