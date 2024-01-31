https://ria.ru/20240131/ukraina-1924513886.html

Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров

Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров - РИА Новости, 31.01.2024

Инициативы КНР и Бразилии по Украине не нужны Западу, заявил Лавров

Инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию конфликта на Украине не нужны Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:23

2024-01-31T10:23

2024-01-31T10:23

в мире

китай

бразилия

юар

сергей лавров

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию конфликта на Украине не нужны Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я поинтересовался у тех, кто участвовал во встрече в Давосе по "формуле мира", насколько уделяется внимание и этим инициативам мирового большинства (Китая, Бразилии, ЮАР- ред.). Мне сказали, что никакого внимания не уделяется. От них не нужны инициативы, от них вообще ничего не нужно, только приехать и посидеть, чтобы их арифметически посчитали и потом представили миру новую рекордную цифру. Все это будет записано в актив "формулы мира" (Владимира - ред.) Зеленского", - сказал Лавров на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп стран БРИКС. "Это полное неуважение и игнорирование любого мнения, кроме собственного", - добавил министр.

https://ria.ru/20240131/general-1924512876.html

китай

бразилия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, бразилия, юар, сергей лавров, брикс