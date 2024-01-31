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ВСУ к концу весны ощутят отсутствие поддержки США, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924509700.html
ВСУ к концу весны ощутят отсутствие поддержки США, пишут СМИ
ВСУ к концу весны ощутят отсутствие поддержки США, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ к концу весны ощутят отсутствие поддержки США, пишут СМИ
Украинские войска уже к концу весны почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки со стороны США, даже при условии поступления помощи от ЕС, передает... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:02
2024-01-31T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска уже к концу весны почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки со стороны США, даже при условии поступления помощи от ЕС, передает агентство Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов. "Даже если помощь ЕС поступит, украинские войска почувствуют отсутствие поддержки от США на поле боя к концу весны", - приводит агентство слова дипломатов. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
ВСУ к концу весны ощутят отсутствие поддержки США, пишут СМИ

Bloomberg: ВСУ к концу весны ощутят отсутствие поддержки США даже с помощью ЕС

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска уже к концу весны почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки со стороны США, даже при условии поступления помощи от ЕС, передает агентство Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов.
"Даже если помощь ЕС поступит, украинские войска почувствуют отсутствие поддержки от США на поле боя к концу весны", - приводит агентство слова дипломатов.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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