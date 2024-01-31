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В ЕС признали, что Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924500797.html
В ЕС признали, что Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов
В ЕС признали, что Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - РИА Новости, 31.01.2024
В ЕС признали, что Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов
Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов признали, что на Украину надвигаются серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, а признаков, что... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:57
2024-01-31T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
олаф шольц
метте фредериксен
евросоюз
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов признали, что на Украину надвигаются серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, а признаков, что конфликт закончится в ближайшее время, нет, они призвали европейские страны удвоить усилия по оказанию военной помощи Киеву, а страны-партнеры - присоединиться к совместному финансированию инициатив. "Нет никаких признаков, что война закончится в ближайшее время &lt;...&gt; надвигаются серьезные проблемы - у Украины недостаточно артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины", - написали в совместном письме канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксен, Петр Фиала, Кая Каллас и Марк Рютте. Письмо публикует газета Financial Times. Европейские лидеры назвали "суровой правдой" то, что они не смогли достигнуть поставленной в начале 2023 года "амбициозной" цели поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. При этом они признали, что, "если украинские солдаты хотят продолжать борьбу, потребность в боеприпасах огромна". "Мы должны возобновить нашу решимость и удвоить наши усилия, чтобы гарантировать, что мы сохраняем нашу поддержку так долго, как это потребуется. Сегодня крайне важно обеспечить (Киев) боеприпасами и системами вооружения, включая гаубицы, танки, БПЛА и средства противовоздушной обороны, в которых Украина так остро нуждается на местах", - говорится в письме. Европейские лидеры признали, что заказы на вооружение, которое они "размещают сегодня", достигнут поля боя только к началу следующего года. "Поэтому мы должны настаивать на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов на Украину. Это может быть путем пожертвования существующих запасов или совместных закупок боеприпасов через нашу оборонную промышленность. Это требует расширения промышленного потенциала в Европе &lt;...&gt; Страны-партнеры также могут сыграть важную роль, и им предлагается присоединиться к нашим коллективным усилиям", - написали они. Как отметили авторы письма, они уже сотрудничали в вопросах пожертвований Украине. Они заявили, что "бремя" по оказанию помощи Киеву очень велико, призвав ЕС и государства-члены возобновить и усилить военную поддержку Киева, а также пригласив союзников и партнеров к совместному финансированию инициатив. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
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в мире, украина, киев, россия, олаф шольц, метте фредериксен, евросоюз, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Олаф Шольц, Метте Фредериксен, Евросоюз, Сергей Лавров, НАТО
В ЕС признали, что Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов

В ЕС призвали удвоить усилия по оказанию военной помощи Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов признали, что на Украину надвигаются серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, а признаков, что конфликт закончится в ближайшее время, нет, они призвали европейские страны удвоить усилия по оказанию военной помощи Киеву, а страны-партнеры - присоединиться к совместному финансированию инициатив.
"Нет никаких признаков, что война закончится в ближайшее время <...> надвигаются серьезные проблемы - у Украины недостаточно артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины", - написали в совместном письме канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксен, Петр Фиала, Кая Каллас и Марк Рютте. Письмо публикует газета Financial Times.
Европейские лидеры назвали "суровой правдой" то, что они не смогли достигнуть поставленной в начале 2023 года "амбициозной" цели поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. При этом они признали, что, "если украинские солдаты хотят продолжать борьбу, потребность в боеприпасах огромна".
"Мы должны возобновить нашу решимость и удвоить наши усилия, чтобы гарантировать, что мы сохраняем нашу поддержку так долго, как это потребуется. Сегодня крайне важно обеспечить (Киев) боеприпасами и системами вооружения, включая гаубицы, танки, БПЛА и средства противовоздушной обороны, в которых Украина так остро нуждается на местах", - говорится в письме.
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Европейские лидеры признали, что заказы на вооружение, которое они "размещают сегодня", достигнут поля боя только к началу следующего года.
"Поэтому мы должны настаивать на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов на Украину. Это может быть путем пожертвования существующих запасов или совместных закупок боеприпасов через нашу оборонную промышленность. Это требует расширения промышленного потенциала в Европе <...> Страны-партнеры также могут сыграть важную роль, и им предлагается присоединиться к нашим коллективным усилиям", - написали они.
Как отметили авторы письма, они уже сотрудничали в вопросах пожертвований Украине. Они заявили, что "бремя" по оказанию помощи Киеву очень велико, призвав ЕС и государства-члены возобновить и усилить военную поддержку Киева, а также пригласив союзников и партнеров к совместному финансированию инициатив.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияОлаф ШольцМетте ФредериксенЕвросоюзСергей ЛавровНАТО
 
 
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