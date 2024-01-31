https://ria.ru/20240131/ukraina-1924484001.html

"Это страшно": украинка записала шокирующее обращение

"Это страшно": украинка записала шокирующее обращение - РИА Новости, 31.01.2024

"Это страшно": украинка записала шокирующее обращение

Жительница Украины по имени Алена опубликовала видео, в котором пожаловалась на отношение украинских военных к гражданским, ролик размещен в ее TikTok-аккаунте... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:41

2024-01-31T03:41

2024-01-31T15:24

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Жительница Украины по имени Алена опубликовала видео, в котором пожаловалась на отношение украинских военных к гражданским, ролик размещен в ее TikTok-аккаунте @lediskandalistka."Столкнулась с ужасной тенденцией, она идет по нарастающей: это ненависть жен военных и самих военных в сторону людей, которые работают и не сидят в окопах, не идут воевать, по разным причинам. Они просто нас ненавидят, при этом сейчас они стали говорить об этом прямо, и это страшно", — заявила она.По ее словам, "это страшно", когда говорят "пусть твой заменит" (на фронте. — Прим. ред.), "мне плохо, пусть и тебе будет плохо"."Так нельзя, ребята, надо немножечко думать, что каждый должен быть на своем месте. Но вот эта ненависть нарастает, от усталости, от моральной истощенности, и это все понятно. Но нужно немножко держать себя в руках, иначе мы просто перебьем друг друга", — пожаловалась женщина.Во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство тогда внесло в парламент законопроект о мобилизации, однако это вызвало негодование на Украине, документ был отправлен на доработку.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924482830.html

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924200149.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины