https://ria.ru/20240131/ukraina-1924482830.html
СМИ: военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы
СМИ: военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы
Военнообязанные, находящиеся на Украине, в течение 60 дней должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных, пишет украинское издание... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:10
2024-01-31T03:10
2024-01-31T15:14
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военнообязанные, находящиеся на Украине, в течение 60 дней должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на новую версию законопроекта о правилах мобилизации, внесенного в Верховную раду Украины после доработки."В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся на Украине военнообязанные должны явиться в ТЦК (территориальный центр комплектования — так на Украине называют военкомат. — Прим. ред.) для уточнения данных", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Граждане, состоящие на военном учете, будут обязаны в течение двух месяцев после опубликования закона уточнить в ТЦК адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.Если военнообязанные находятся на Украине, то должны будут явиться в военкомат, а если за рубежом, то сообщить по электронной почте или же позвонить туда.По данным издания, обновленный законопроект позволяет через суд накладывать ограничения на уклонистов. При этом требование военкомата суд должен будет рассматривать в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение десяти дней. Также новый законопроект о мобилизации, по сути, узаконивает электронные повестки — через электронный кабинет военнообязанного."Другие положения нового законопроекта по мобилизации: изменение призывного возраста с 27 на 25 лет; местные администрации, местные органы власти "обеспечивают прибытие" призывников в ТЦК; для выезда за границу всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета", — пишет издание.В новом законопроекте также приводится список тех, кто не будет подлежать призыву. Среди них: забронированные за органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями; учащиеся, получающие образование выше ранее полученного; руководители министерств, заместители, руководители государственных органов; народные депутаты; судьи, члены Высшего совета правосудия и сотрудники органов военного управления, а также другие категории.По данным издания, граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Если вызванный повесткой человек не является в военкомат в течение 15 дней, в его электронный кабинет будет присылаться требование выполнить обязанности. "В новом законопроекте о мобилизации полицию привлекут к оповещению военнообязанных. Также полицейским дают право административного задержания и доставки в ТЦК уклонистов", — говорится в материале.Кроме того, руководство больниц хотят обязать сообщать в военкоматы о пребывании в стационаре лиц 18-25 лет.Во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство тогда внесло в парламент законопроект о мобилизации, однако это вызвало негодование на Украине и он был отправлен на доработку.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924200149.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua, вооруженные силы украины, алексей гончаренко, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Алексей Гончаренко, В мире
СМИ: военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы
"Страна.ua": новый закон обяжет военнообязанных на Украине явиться в военкоматы
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военнообязанные, находящиеся на Украине, в течение 60 дней должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на новую версию законопроекта о правилах мобилизации, внесенного в Верховную раду Украины после доработки.
«
"В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся на Украине военнообязанные должны явиться в ТЦК (территориальный центр комплектования — так на Украине называют военкомат. — Прим. ред.) для уточнения данных", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Граждане, состоящие на военном учете, будут обязаны в течение двух месяцев после опубликования закона уточнить в ТЦК адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.
Если военнообязанные находятся на Украине, то должны будут явиться в военкомат, а если за рубежом, то сообщить по электронной почте или же позвонить туда.
СМИ: закон о мобилизации вызовет недовольство на Украине
По данным издания, обновленный законопроект позволяет через суд накладывать ограничения на уклонистов. При этом требование военкомата суд должен будет рассматривать в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение десяти дней. Также новый законопроект о мобилизации, по сути, узаконивает электронные повестки — через электронный кабинет военнообязанного.
«
"Другие положения нового законопроекта по мобилизации: изменение призывного возраста с 27 на 25 лет; местные администрации, местные органы власти "обеспечивают прибытие" призывников в ТЦК; для выезда за границу всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета", — пишет издание.
В новом законопроекте также приводится список тех, кто не будет подлежать призыву. Среди них: забронированные за органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями; учащиеся, получающие образование выше ранее полученного; руководители министерств, заместители, руководители государственных органов; народные депутаты; судьи, члены Высшего совета правосудия и сотрудники органов военного управления, а также другие категории.
По данным издания, граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Если вызванный повесткой человек не является в военкомат в течение 15 дней, в его электронный кабинет будет присылаться требование выполнить обязанности.
В Раде выступили за мобилизацию части депутатов парламента Украины
"В новом законопроекте о мобилизации полицию привлекут к оповещению военнообязанных. Также полицейским дают право административного задержания и доставки в ТЦК уклонистов", — говорится в материале.
Кроме того, руководство больниц хотят обязать сообщать в военкоматы о пребывании в стационаре лиц 18-25 лет.
Во вторник депутат Верховной рады
Алексей Гончаренко* заявил, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. Владимир Зеленский
в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство тогда внесло в парламент законопроект о мобилизации, однако это вызвало негодование на Украине и он был отправлен на доработку.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации