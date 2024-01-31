СМИ: Буданов мог ответить отказом Зеленскому после планов уволить Залужного
Economist: Буданов мог в последний момент отказаться от поста главкома ВСУ
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов мог "в последний момент" отказаться заменить на должности главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет издание Economist со ссылкой на источники.
Издание "смогло подтвердить", что 29 января Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и заявил о решении отправить его в отставку, предложив ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Как пишет Economist, Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назывались возможными кандидатами на пост главкома ВСУ, при этом первый никогда не возглавлял организацию такого масштаба.
"Некоторые предположили, что он отказался от этой должности в последнюю минуту. Близкий коллега настаивает на том, что генерал Буданов не претендовал на должность генерала Залужного, но что он также не имел права отказываться от военной должности", - говорится в статье. По словам неназванного коллеги Буданова, подобные решения зависят не от него.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам в тот день ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.