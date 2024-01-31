https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

Украине меняют коней извне

Украине меняют коней извне - РИА Новости, 31.01.2024

Украине меняют коней извне

"Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера". Бессмертная "Свадьба в Малиновке" отлично описывает происходящее сегодня в Киеве, в том числе... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:01

аналитика

украина

вооруженные силы украины

валерий залужный

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"Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера". Бессмертная "Свадьба в Малиновке" отлично описывает происходящее сегодня в Киеве, в том числе поразительную круговерть с отставкой Валерия Залужного.Еще в январе пошли об этой таинственной отставке слухи. Назывались разнообразные кандидаты на замену главнокомандующего украинскими ВС. Говорили злые языки, что Залужному дадут пост посла и 20 — нет, 40, нет, опять 20 — миллионов долларов, чтобы не выступал. Проходила информация, что Залужный торгуется, упирается, потом соглашается и опять торгуется.Наконец грянуло: Зеленский выгоняет Залужного и меняет его на Буданова (глава Главного управления разведки Минобороны Украины). Информация об этом проскочила в западных информагентствах и СМИ. Но спустя буквально несколько часов все было опровергнуто — рокировочка не состоялась. Корпулентное тельце Залужного осталось на посту главнокомандующего ВСУ.Невольно возникает вопрос: что все это было? Так же невольно приходит на память удивительный инцидент с помощником Залужного, который подорвался на подаренной гранате, причем произошло это аккурат после сенсационного выступления Залужного на страницах The Economist, в котором он заявил, что война зашла в тупик и выиграть ее у Украины шансов нет. Как-то очень наглядно прослеживалась связь двух событий: сначала Залужный откровенно критикует Зеленского и практически сразу гибнет помощник главкома.Киевские бульдоги, конечно, пытаются драться под ковром, но ковер этот сполз очень давно. Это случилось осенью, когда в Донбассе забуксовал "контрнаступ", а в американском конгрессе — транш для Украины. Американские хозяева начали посылать Зеленскому один сигнал за другим: на тебе белый флаг, иди, сдавайся, проси Москву о переговорах.Но Зеленский боится брать в руки белый флаг. Он окружен такими, мягко выражаясь, пассионарными личностями, которые не задумаются его прикончить в случае, если он попробует пойти на мировую. При этом у него есть возможности для самостоятельной игры: американцы убеждены, что Зеленский накопил у себя весь компромат на Байдена-старшего и Байдена-младшего, связанный с компанией "Бурисма". Так что он пытается упираться и вести свою игру.Тогда американские хозяева берут Залужного, чей имидж старательно полировали все последние два года, и устраивают это скандальное интервью в The Economist. Залужный озвучивает все, что ему сказали: и про "позиционный тупик", и про то, что в войне на истощение против России Украина обречена.И весь мир видит, что, пока Зеленский косплеит Гитлера в бункере, на Украине, оказывается, есть умный, ответственный командир, который готов признать реальное положение дел на фронте и выступить с заявлениями, которые позволят Вашингтону умыть руки, бросить Украину и заняться другими делами. Какой прекрасный человек Валерий Федорович!И Владимир Александрович тоже прекрасный человек. Поэтому помощник Залужного получает в подарок гранату. А самого Валерия Федоровича начинают обвинять и в провале "контрнаступа", и в бессмысленной гибели военнослужащих, и вообще во всем, что можно и нельзя.Последний безобразный скандал — это залп украинской ПВО по российскому Ил-76, в котором летели на обмен украинские военнопленные. Мало того что теракт, так еще и массовое убийство своих же военнослужащих. Причем на Украине это однозначно прочиталось как предупреждение несчастным вэсэушникам — вот что будет с вами, если вы вздумаете сдаваться в плен москалям.Это оказалось чересчур даже для украинцев, привыкших к беспощадным экспериментам на себе. Ну и на кого свалить вину Зеленскому? Залужный был ближе всех. Его отставка позволила бы президенту Украины выбить самого мощного своего конкурента и замотать тему мирных переговоров, причиняющую ему такую мучительную боль.Вопрос о конкуренте приобретает особую остроту в свете увядающей легитимности президента Зеленского. Но тот досиживает свой первый срок и никакие выборы устраивать не собирается. Зачем? Ему и так хорошо.Да, на Украине объявлено военное положение, так что формальный повод не проводить выборы есть. Сюрреализм ситуации, однако, в том, что Киев до сих пор никому войны не объявил. Ну и каков вообще тогда статус этого небритого человека в майке цвета хаки? Он точно еще президент Украины?Любая фигура — тем более такая осанистая, как у Залужного, — приобретает в этой ситуации особый вес. Подобного тяжеловеса американцы с удовольствием продвинули бы на пост президента Украины: он будет делать то, что ему скажут. Скажут сдать Украину — он ее и сдаст.Неудивительно, что рокировочка Зеленского не удалась. Своих людей Вашингтон так просто не отдает. Однако у Зеленского остается ресурс в виде британской поддержки. Его английским хозяевам кровь из носу нужна затяжная война на Украине — в то время как американцам выгодно как можно скорее там все заморозить.Так что мы еще посмотрим, как будут развиваться "высокие, высокие отношения" Валерия Федоровича и Владимира Александровича. Возможно, в процессе оба даже сумеют выжить, но это неточно. Интрига с несостоявшейся отставкой хорошо показывает, насколько у всех в Киеве натянуты нервы.А что удивительного? Денег Киеву больше не дают, оружия — тоже. А отсутствие денег чревато большим драпом. Как там было в "Свадьбе в Малиновке"? "У пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны".

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html

https://ria.ru/20240130/panika-1924340059.html

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924290719.html

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924329803.html

https://ria.ru/20240129/zelenskiy-1924177182.html

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924261974.html

https://ria.ru/20240129/otstavka-1924250629.html

украина

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный