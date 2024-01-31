https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

Последний бой Зеленского. Почему Залужный не ушел в отставку

Последний бой Зеленского. Почему Залужный не ушел в отставку - РИА Новости, 31.01.2024

Последний бой Зеленского. Почему Залужный не ушел в отставку

Конфликт между Зеленским и Залужным едва не привел к увольнению генерала, утверждают украинские медиа. Некоторые наблюдатели не исключают, что после такого... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

2024-01-31T11:43

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ростислав ищенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Конфликт между Зеленским и Залужным едва не привел к увольнению генерала, утверждают украинские медиа. Некоторые наблюдатели не исключают, что после такого скандала работы лишится сам глава государства. О непростых взаимоотношениях президента и главкома ВСУ — в материале РИА Новости.Высшая провокацияКак сообщают украинские СМИ, вечером 29 января Зеленский попросил Залужного подать в отставку. По слухам, ему предлагали должности посла, чьего-то помощника или советника. Он отказался.Первым скандальной новостью поделился экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. Ее быстро подхватили политики и СМИ, связанные с двумя оппозиционными олигархами — Петром Порошенко и Томашем Фиалой. Примечательно, что 29 января на Украине отмечают День памяти героев Крут. Это событие времен Гражданской войны киевский режим пытается сделать одним из символов сопротивления России.Залужного должен был якобы сменить руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов, которого считают креатурой Зеленского. Украинский журналист Юрий Бутусов откликнулся на это так: "Нельзя ставить главнокомандующим армией человека, никогда в жизни не командовавшего даже взводом. Как руководитель Буданов имеет солидный опыт только в должности командира группы спецназа. Мгновенный карьерный лифт не дает человеку понимания, как работает система и строится взаимодействие на разных уровнях. Общевоенные операции, которыми руководил Буданов на острове Змеиный и в районе Энергодара, были на редкость бездарно спланированы и проведены, и масштабировать этот стиль управления на всю действующую армию категорически недопустимо. Подумайте, сколько жизней будет стоить стране такое несистемное назначение. Война — это не шоу".В офисе президента и Минобороны Украины уверяют: никто ничего Залужному не предлагал. В традиционном вечернем обращении к народу Зеленский вообще не упомянул главкома, как будто не было никаких связанных с ним слухов.Как пишут западные СМИ, президент Украины изменил свое решение, столкнувшись с синхронным давлением со стороны армейского командования, США и Великобритании. "Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному", - сообщает Times со ссылкой на "доверенное лицо" главкома ВСУ.Причины конфликтаДаже на Украине признают: между Залужным и Зеленским есть серьезные противоречия. Президент боится, что главком возглавит государственный переворот, и сомневается в его компетентности.О возможной отставке Залужного заговорили еще в 2022-м, когда западные СМИ принялись его всячески восхвалять. Зеленскому это вряд ли понравилось. А популярность генерала неуклонно росла, и в итоге он обошел главу государства: ему доверяют 82 процента украинцев, Зеленскому — 72. Оппозиция, недовольная укреплением президентской вертикали, активно поддерживает Залужного, видя в нем силу, с которой можно прийти к власти.Залужный дистанцировался от разработки плана летнего контрнаступления, а после провала операции опубликовал статью в The Economist о плачевном результате боевых действий. Зеленский же продолжал настаивать на том, что все идет как надо. Также президент публично посоветовал генералу не уходить в политику, потому что ничего хорошего его там не ждет, и уволил командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко — одного из приближенных главкома.Зеленский может уволить генерала и, скорее всего, хочет это сделать, но опасается общественного резонанса. Благодаря западным СМИ Залужный превратился в культовую фигуру, он олицетворяет собой ВСУ. На этом фоне идея отправить его куда-нибудь послом, да еще и в памятную дату, выглядит как издевательство, причем над всей страной.В украинских медиа высказали как минимум две версии информационного вброса. Первая: Зеленский решил проверить, как украинцы воспримут увольнение главкома. Вторая: сторонники Залужного узнали о готовящейся отставке и сыграли на опережение.Специальная операцияПо мнению политолога Ростислава Ищенко, никакого плана по увольнению главкома ВСУ может и не быть. "Порошенко на протяжении двух лет эксплуатирует историю о конфликте между Зеленским и Залужным, чтобы убедить западных кураторов сделать его президентом. Якобы при нем такого бардака не будет. Неслучайно депутаты именно его партии постоянно распространяют слухи об отставке или готовящемся мятеже. Может быть, однажды у него что-то получится, но когда — никто не знает. Вообще, нет ничего вечного. Придет время, и Залужный не будет главкомом, Зеленский — президентом, а Украина вовсе исчезнет", — сказал он в беседе с РИА Новости.Политолог Александр Дудчак, напротив, полагает, что конфликт между Залужным и Зеленским реален и продолжает развиваться. В итоге кто-то из них лишится власти. "На Украине есть разные группировки влияния. Одну из них возглавляет президент, который видит в главкоме ВСУ угрозу своему правлению. Но сейчас у Зеленского нет возможности уволить Залужного, в том числе потому, что генерала поддерживает Запад", — объясняет эксперт.В итоге в отставку уйдет Зеленский, от которого в США и ЕС уже устали, считает он. При этом в Залужном американцы и европейцы видят хорошего кандидата ему на смену.

https://ria.ru/20240113/ukraina-1920769254.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html

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украина, сша, кирилл буданов, петр порошенко, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, политика