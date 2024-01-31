"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой
Евросоюз склонил Фицо и Орбана к сотрудничеству с Украиной
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Венгрия и Словакия решили пойти на компромисс по украинскому вопросу, сообщают западные СМИ. Во многом это связано с открытыми угрозами в их адрес со стороны коллективного Запада. Какой ценой Брюссель и Вашингтон добиваются единства в рядах партнеров Киева — в материале РИА Новости.
Лицом к Фицо
Братислава поддержала территориальную целостность Украины и стремление присоединиться к ЕС. Кроме того, премьер Фицо пообещал не блокировать выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро и не мешать словацким производителям продавать Киеву оружие. Он даже согласился с "формулой мира" Зеленского. "Особое одобрение вызвали пункты о ядерной безопасности, включая демилитаризацию Запорожской АЭС, а также увольнение и возвращение депортированных лиц, в первую очередь детей", — подчеркнул глава киевского правительства Шмыгаль.
© AP Photo / Ukrainian Government Press ServiceПремьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
© AP Photo / Ukrainian Government Press Service
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
Еще Фицо подтвердил готовность помогать беженцам и оказывать гуманитарную помощь. Правда, Словакия по-прежнему против вступления Украины в НАТО, но в Киеве надеются переубедить Братиславу.
Накануне переговоров, состоявшихся 24 января в Ужгороде, Фицо высказывался несколько иначе. Он говорил, что Украина — марионетка США, а многомиллиардное финансирование приведет только к новым жертвам. И когда его заподозрили, что он опасается ехать в обстреливаемую русскими ракетами украинскую столицу и поэтому предпочел организовать встречу практически на границе, ответил: "В Киеве абсолютно нормальная жизнь".
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
В Верховной раде даже призывали отменить визит. А после Фицо Ужгород посетил глава МИД Венгрии Петр Сийярто, которого тоже на Украине не жалуют. Накануне в венгерское посольство в Киеве пришло письмо с оскорблениями и угрозами. Тем не менее Сийярто договорился о встрече между Зеленским и Виктором Орбаном.
Орбан без сахара
Венгрия против вооружения Киева и за компромисс с Москвой. Именно Орбан мешает Брюсселю выделить те самые 50 миллиардов евро. И, разумеется, все это обернулось беспрецедентным давлением на Будапешт.
Газета Financial Times сообщила, что в ЕС готовы подорвать венгерскую экономику, если 1 февраля на специальном саммите Орбан снова не уступит. В частности, откажутся от любого финансирования Будапешта, чтобы отпугнуть инвесторов и обвалить курс форинта. "Настроения стали более жесткими. Что это за союз, если мы допускаем такое поведение?" — пояснил один из дипломатических источников FT.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом России Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом России Владимиром Путиным
По данным Politico, Венгрию могут лишить права голоса. И для этого не придется изобретать новый механизм. В седьмой статье Договора о Европейском союзе такой вариант предусмотрен — для тех, кто серьезно нарушает общие принципы. Правда, некоторые страны Центральной и Восточной Европы не хотят ссылаться на этот пункт, поскольку опасаются сами от него пострадать.
Как пишут западные СМИ, в Будапеште уже сделали как минимум одну важную уступку: больше не возражают против создания фонда военной помощи Киеву с годовым бюджетом в пять миллиардов евро. Это гарантирует стабильность поставок оружия.
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсетиГлавы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен уверена, что Орбан на все согласится. По ее словам, на последней встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС Сийярто "дал позитивный сигнал".
В свою очередь, первый политический помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что в Брюссель направили некое компромиссное предложение.
Особенности национальных интересов
Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают: руководители Венгрии и Словакии защищают в первую очередь собственные национальные интересы и действовать в ущерб себе никто не станет.
"Например, Фицо хочет, чтобы его кандидат победил на президентских выборах — это позволит сосредоточить в руках правящей коалиции всю полноту власти. У Венгрии более серьезные проблемы: могут лишить финансирования и права голоса в Евросоюзе. Как бы Братислава и Будапешт ни хотели проводить независимую политику, у ЕС и США достаточно инструментов, чтобы подчинить их своей воле", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии приведения к присяге в Президентском дворце в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии приведения к присяге в Президентском дворце в Братиславе
Тем не менее недовольство таким давлением на Западе будет усиливаться, продолжает он. На выборах чаще станут побеждать политики, которые выступают как минимум за нейтралитет и скептически относятся к евробюрократам.
Политолог Александр Дудчак напомнил, что Орбан изначально не был против выделения денег Киеву. Его главная претензия заключалась в том, что нельзя платить сразу на четыре года вперед. "Если Брюссель это учтет, он сохранит лицо. Венгерский премьер торгуется в интересах своей страны, — отмечает эксперт. — Так же с Фицо. Он согласен на гуманитарную помощь и указывает, что Словакия еще не получила компенсацию за систему ПВО и самолеты".
Западу вполне по силам дестабилизировать политическую ситуацию в Словакии и Венгрии, поэтому там не допустят эскалации конфликта с ЕС и США, добавляет Дудчак. Вместе с тем Фицо и Орбан отстаивают право на независимую внешнюю политику и не отказываются от сотрудничества с Россией.