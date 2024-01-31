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"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой - РИА Новости, 31.01.2024
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08:00 31.01.2024 (обновлено: 08:03 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой - РИА Новости, 31.01.2024
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой
Венгрия и Словакия решили пойти на компромисс по украинскому вопросу, сообщают западные СМИ. Во многом это связано с открытыми угрозами в их адрес со стороны... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:00
2024-01-31T08:03
киев
венгрия
украина
роберт фицо
виктор орбан
евросоюз
нато
запорожская аэс
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Венгрия и Словакия решили пойти на компромисс по украинскому вопросу, сообщают западные СМИ. Во многом это связано с открытыми угрозами в их адрес со стороны коллективного Запада. Какой ценой Брюссель и Вашингтон добиваются единства в рядах партнеров Киева — в материале РИА Новости.Лицом к ФицоБратислава поддержала территориальную целостность Украины и стремление присоединиться к ЕС. Кроме того, премьер Фицо пообещал не блокировать выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро и не мешать словацким производителям продавать Киеву оружие. Он даже согласился с "формулой мира" Зеленского. "Особое одобрение вызвали пункты о ядерной безопасности, включая демилитаризацию Запорожской АЭС, а также увольнение и возвращение депортированных лиц, в первую очередь детей", — подчеркнул глава киевского правительства Шмыгаль.Еще Фицо подтвердил готовность помогать беженцам и оказывать гуманитарную помощь. Правда, Словакия по-прежнему против вступления Украины в НАТО, но в Киеве надеются переубедить Братиславу.Накануне переговоров, состоявшихся 24 января в Ужгороде, Фицо высказывался несколько иначе. Он говорил, что Украина — марионетка США, а многомиллиардное финансирование приведет только к новым жертвам. И когда его заподозрили, что он опасается ехать в обстреливаемую русскими ракетами украинскую столицу и поэтому предпочел организовать встречу практически на границе, ответил: "В Киеве абсолютно нормальная жизнь".В Верховной раде даже призывали отменить визит. А после Фицо Ужгород посетил глава МИД Венгрии Петр Сийярто, которого тоже на Украине не жалуют. Накануне в венгерское посольство в Киеве пришло письмо с оскорблениями и угрозами. Тем не менее Сийярто договорился о встрече между Зеленским и Виктором Орбаном.Орбан без сахараВенгрия против вооружения Киева и за компромисс с Москвой. Именно Орбан мешает Брюсселю выделить те самые 50 миллиардов евро. И, разумеется, все это обернулось беспрецедентным давлением на Будапешт.Газета Financial Times сообщила, что в ЕС готовы подорвать венгерскую экономику, если 1 февраля на специальном саммите Орбан снова не уступит. В частности, откажутся от любого финансирования Будапешта, чтобы отпугнуть инвесторов и обвалить курс форинта. "Настроения стали более жесткими. Что это за союз, если мы допускаем такое поведение?" — пояснил один из дипломатических источников FT.По данным Politico, Венгрию могут лишить права голоса. И для этого не придется изобретать новый механизм. В седьмой статье Договора о Европейском союзе такой вариант предусмотрен — для тех, кто серьезно нарушает общие принципы. Правда, некоторые страны Центральной и Восточной Европы не хотят ссылаться на этот пункт, поскольку опасаются сами от него пострадать.Как пишут западные СМИ, в Будапеште уже сделали как минимум одну важную уступку: больше не возражают против создания фонда военной помощи Киеву с годовым бюджетом в пять миллиардов евро. Это гарантирует стабильность поставок оружия. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен уверена, что Орбан на все согласится. По ее словам, на последней встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС Сийярто "дал позитивный сигнал".В свою очередь, первый политический помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что в Брюссель направили некое компромиссное предложение.Особенности национальных интересовОпрошенные РИА Новости эксперты отмечают: руководители Венгрии и Словакии защищают в первую очередь собственные национальные интересы и действовать в ущерб себе никто не станет."Например, Фицо хочет, чтобы его кандидат победил на президентских выборах — это позволит сосредоточить в руках правящей коалиции всю полноту власти. У Венгрии более серьезные проблемы: могут лишить финансирования и права голоса в Евросоюзе. Как бы Братислава и Будапешт ни хотели проводить независимую политику, у ЕС и США достаточно инструментов, чтобы подчинить их своей воле", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Тем не менее недовольство таким давлением на Западе будет усиливаться, продолжает он. На выборах чаще станут побеждать политики, которые выступают как минимум за нейтралитет и скептически относятся к евробюрократам.Политолог Александр Дудчак напомнил, что Орбан изначально не был против выделения денег Киеву. Его главная претензия заключалась в том, что нельзя платить сразу на четыре года вперед. "Если Брюссель это учтет, он сохранит лицо. Венгерский премьер торгуется в интересах своей страны, — отмечает эксперт. — Так же с Фицо. Он согласен на гуманитарную помощь и указывает, что Словакия еще не получила компенсацию за систему ПВО и самолеты".Западу вполне по силам дестабилизировать политическую ситуацию в Словакии и Венгрии, поэтому там не допустят эскалации конфликта с ЕС и США, добавляет Дудчак. Вместе с тем Фицо и Орбан отстаивают право на независимую внешнюю политику и не отказываются от сотрудничества с Россией.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html
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киев, венгрия, украина, роберт фицо, виктор орбан, евросоюз, нато, запорожская аэс, денис шмыгаль, политика
Киев, Венгрия, Украина, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Запорожская АЭС, Денис Шмыгаль, Политика
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой

Евросоюз склонил Фицо и Орбана к сотрудничеству с Украиной

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Венгрия и Словакия решили пойти на компромисс по украинскому вопросу, сообщают западные СМИ. Во многом это связано с открытыми угрозами в их адрес со стороны коллективного Запада. Какой ценой Брюссель и Вашингтон добиваются единства в рядах партнеров Киева — в материале РИА Новости.

Лицом к Фицо

Братислава поддержала территориальную целостность Украины и стремление присоединиться к ЕС. Кроме того, премьер Фицо пообещал не блокировать выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро и не мешать словацким производителям продавать Киеву оружие. Он даже согласился с "формулой мира" Зеленского. "Особое одобрение вызвали пункты о ядерной безопасности, включая демилитаризацию Запорожской АЭС, а также увольнение и возвращение депортированных лиц, в первую очередь детей", — подчеркнул глава киевского правительства Шмыгаль.
© AP Photo / Ukrainian Government Press ServiceПремьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Government Press Service
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
Еще Фицо подтвердил готовность помогать беженцам и оказывать гуманитарную помощь. Правда, Словакия по-прежнему против вступления Украины в НАТО, но в Киеве надеются переубедить Братиславу.
Накануне переговоров, состоявшихся 24 января в Ужгороде, Фицо высказывался несколько иначе. Он говорил, что Украина — марионетка США, а многомиллиардное финансирование приведет только к новым жертвам. И когда его заподозрили, что он опасается ехать в обстреливаемую русскими ракетами украинскую столицу и поэтому предпочел организовать встречу практически на границе, ответил: "В Киеве абсолютно нормальная жизнь".
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
В Верховной раде даже призывали отменить визит. А после Фицо Ужгород посетил глава МИД Венгрии Петр Сийярто, которого тоже на Украине не жалуют. Накануне в венгерское посольство в Киеве пришло письмо с оскорблениями и угрозами. Тем не менее Сийярто договорился о встрече между Зеленским и Виктором Орбаном.
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Орбан без сахара

Венгрия против вооружения Киева и за компромисс с Москвой. Именно Орбан мешает Брюсселю выделить те самые 50 миллиардов евро. И, разумеется, все это обернулось беспрецедентным давлением на Будапешт.
Газета Financial Times сообщила, что в ЕС готовы подорвать венгерскую экономику, если 1 февраля на специальном саммите Орбан снова не уступит. В частности, откажутся от любого финансирования Будапешта, чтобы отпугнуть инвесторов и обвалить курс форинта. "Настроения стали более жесткими. Что это за союз, если мы допускаем такое поведение?" — пояснил один из дипломатических источников FT.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом России Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом России Владимиром Путиным
По данным Politico, Венгрию могут лишить права голоса. И для этого не придется изобретать новый механизм. В седьмой статье Договора о Европейском союзе такой вариант предусмотрен — для тех, кто серьезно нарушает общие принципы. Правда, некоторые страны Центральной и Восточной Европы не хотят ссылаться на этот пункт, поскольку опасаются сами от него пострадать.
Как пишут западные СМИ, в Будапеште уже сделали как минимум одну важную уступку: больше не возражают против создания фонда военной помощи Киеву с годовым бюджетом в пять миллиардов евро. Это гарантирует стабильность поставок оружия.
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсетиГлавы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен уверена, что Орбан на все согласится. По ее словам, на последней встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС Сийярто "дал позитивный сигнал".
В свою очередь, первый политический помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что в Брюссель направили некое компромиссное предложение.
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Особенности национальных интересов

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают: руководители Венгрии и Словакии защищают в первую очередь собственные национальные интересы и действовать в ущерб себе никто не станет.
"Например, Фицо хочет, чтобы его кандидат победил на президентских выборах — это позволит сосредоточить в руках правящей коалиции всю полноту власти. У Венгрии более серьезные проблемы: могут лишить финансирования и права голоса в Евросоюзе. Как бы Братислава и Будапешт ни хотели проводить независимую политику, у ЕС и США достаточно инструментов, чтобы подчинить их своей воле", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии приведения к присяге в Президентском дворце в Братиславе
Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии приведения к присяге в Президентском дворце в Братиславе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии приведения к присяге в Президентском дворце в Братиславе
Тем не менее недовольство таким давлением на Западе будет усиливаться, продолжает он. На выборах чаще станут побеждать политики, которые выступают как минимум за нейтралитет и скептически относятся к евробюрократам.
Политолог Александр Дудчак напомнил, что Орбан изначально не был против выделения денег Киеву. Его главная претензия заключалась в том, что нельзя платить сразу на четыре года вперед. "Если Брюссель это учтет, он сохранит лицо. Венгерский премьер торгуется в интересах своей страны, — отмечает эксперт. — Так же с Фицо. Он согласен на гуманитарную помощь и указывает, что Словакия еще не получила компенсацию за систему ПВО и самолеты".
Западу вполне по силам дестабилизировать политическую ситуацию в Словакии и Венгрии, поэтому там не допустят эскалации конфликта с ЕС и США, добавляет Дудчак. Вместе с тем Фицо и Орбан отстаивают право на независимую внешнюю политику и не отказываются от сотрудничества с Россией.
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Конец иллюзий. Европа перестала скрывать истинное отношение к Украине
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КиевВенгрияУкраинаРоберт ФицоВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОЗапорожская АЭСДенис ШмыгальПолитика
 
 
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