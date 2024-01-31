https://ria.ru/20240131/ugrozy-1924589348.html

Сдавшаяся в Херсонской области украинская шпионка рассказала об угрозах СБУ

Сдавшаяся в Херсонской области украинская шпионка рассказала об угрозах СБУ - РИА Новости, 31.01.2024

Сдавшаяся в Херсонской области украинская шпионка рассказала об угрозах СБУ

Сотрудники СБУ принуждают к сотрудничеству угрозами, в том числе в адрес детей, рассказала завербованная Киевом для работы в Херсонской области Татьяна Луций,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:03

2024-01-31T15:03

2024-01-31T16:23

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сотрудники СБУ принуждают к сотрудничеству угрозами, в том числе в адрес детей, рассказала завербованная Киевом для работы в Херсонской области Татьяна Луций, видеозапись допроса оказалась в распоряжении РИА Новости."Если я хочу, чтоб все было хорошо, мои детки были со мной, папа не был где-то на подвале, в яме, и мой брат не служил "на нуле" (на передовой. — Прим. ред.), я должна была написать на Дениса Валентиновича (мужа. — Прим. ред.) бумажку", — отметила женщина.Уточняется, что супруг Татьяны Денис Луций в то время исполнял обязанности министра топливно-энергетического комплекса подконтрольной России Херсонской области. По словам женщины, одним из ее заданий было вывезти его на территорию Украины. Также она занималась фото- и видеосъемкой для украинских спецслужб. Отмечается, что Татьяну просили "поехать на какие-то определенные адреса, походить поснимать", а после отправить куратору в Telegram.Опасаясь уголовного преследования со стороны российских правоохранительных органов, женщина добровольно сдалась УФСБ по Херсонской области, где ей объявили официальное предостережение о недопустимости подобных действий."Уезжать не хочу. Мне кажется, если я вернусь, мне будет очень плохо, и моим детям тоже. Потому что брата моего уже нет", — сказала Луций.Ранее в среду региональное управление ФСБ сообщило, что женщина собирала сведения о местах расположения военных объектов, органов власти, а также последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой российскими подразделениями. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ. С ноября 2022 года административным центром временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240125/rossiya-1923397437.html

https://ria.ru/20240123/shpion-1923029208.html

https://ria.ru/20240125/plennye-1923392153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Завербованная СБУ о принуждении к сотрудничеству угрозами Сотрудники СБУ принуждают к сотрудничеству угрозами, в том числе в адрес детей, рассказала на допросе Татьяна Луций, которая была завербована украинскими спецслужбами для работы в Херсонской области. 2024-01-31T15:03 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, херсонская область , россия, украина