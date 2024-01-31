https://ria.ru/20240131/udary-1924508713.html

ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре восьми населенных пунктов левобережья Херсонской области,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:53

2024-01-31T09:53

2024-01-31T09:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 31 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре восьми населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты они предприняли еще 20 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали Днепряны, Алешки, Обрывка, Казачьи Лагери, Подлесное, Подстепное, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240131/dron-1924503218.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область