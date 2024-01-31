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ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/udary-1924508713.html
ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре восьми населенных пунктов левобережья Херсонской области,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:53
2024-01-31T09:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 31 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре восьми населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты они предприняли еще 20 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали Днепряны, Алешки, Обрывка, Казачьи Лагери, Подлесное, Подстепное, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240131/dron-1924503218.html
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вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 42 удара по восьми населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 31 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре восьми населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты они предприняли еще 20 обстрелов", - сказал источник.
Под огонь попали Днепряны, Алешки, Обрывка, Казачьи Лагери, Подлесное, Подстепное, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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