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Гаспарян прокомментировал слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве - РИА Новости, 31.01.2024
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11:39 31.01.2024 (обновлено: 16:12 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/udar-1924530157.html
Гаспарян прокомментировал слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве
Гаспарян прокомментировал слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве - РИА Новости, 31.01.2024
Гаспарян прокомментировал слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве
Журналист международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Армен Гаспарян призвал СК обратить внимание на заявление правнучки советского... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:39
2024-01-31T16:12
москва
ссср
сша
валерий чкалов
армен гаспарян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Журналист международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Армен Гаспарян призвал СК обратить внимание на заявление правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой об ударе по Москве ядерным оружием, об этом он написал в своем Telegram-канале."Может быть, &lt;…&gt; Следком обратит внимание на эту тварь? Обращение по ней делалось в июне прошлого года, и был получен отказ", — отметил он.Накануне правнучка героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что для завершения конфликта по Москве "нужно ударить ядерным оружием", приведя в пример удар США по Хиросиме и Нагасаки.Она призналась, что ее не волнуют последствия и жизни россиян, и выразила готовность спонсировать это преступление.
https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924391668.html
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москва
ссср
сша
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москва, ссср, сша, валерий чкалов, армен гаспарян, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, СССР, США, Валерий Чкалов, Армен Гаспарян, Следственный комитет России (СК РФ)
Гаспарян прокомментировал слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве

Правнучка летчика Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве ради ВСУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Армен Гаспарян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Журналист международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Армен Гаспарян призвал СК обратить внимание на заявление правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой об ударе по Москве ядерным оружием, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Может быть, <…> Следком обратит внимание на эту тварь? Обращение по ней делалось в июне прошлого года, и был получен отказ", — отметил он.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию
Вчера, 15:57
Накануне правнучка героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что для завершения конфликта по Москве "нужно ударить ядерным оружием", приведя в пример удар США по Хиросиме и Нагасаки.
Она призналась, что ее не волнуют последствия и жизни россиян, и выразила готовность спонсировать это преступление.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В США допустили применение ядерного оружия после поражения Киева
2 января, 15:35
 
МоскваСССРСШАВалерий ЧкаловАрмен ГаспарянСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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