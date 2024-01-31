https://ria.ru/20240131/udar-1924530157.html

Гаспарян прокомментировал слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве

Гаспарян прокомментировал слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве - РИА Новости, 31.01.2024

Гаспарян прокомментировал слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве

Журналист международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Армен Гаспарян призвал СК обратить внимание на заявление правнучки советского... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:39

2024-01-31T11:39

2024-01-31T16:12

москва

ссср

сша

валерий чкалов

армен гаспарян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Журналист международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Армен Гаспарян призвал СК обратить внимание на заявление правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой об ударе по Москве ядерным оружием, об этом он написал в своем Telegram-канале."Может быть, <…> Следком обратит внимание на эту тварь? Обращение по ней делалось в июне прошлого года, и был получен отказ", — отметил он.Накануне правнучка героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что для завершения конфликта по Москве "нужно ударить ядерным оружием", приведя в пример удар США по Хиросиме и Нагасаки.Она призналась, что ее не волнуют последствия и жизни россиян, и выразила готовность спонсировать это преступление.

https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924391668.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919476949.html

москва

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ссср, сша, валерий чкалов, армен гаспарян, следственный комитет россии (ск рф)