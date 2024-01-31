https://ria.ru/20240131/uchet-1924494093.html

В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан

В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан - РИА Новости, 31.01.2024

В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан

В межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, сообщила РИА РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:11

2024-01-31T07:11

2024-01-31T07:13

мария захарова

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Отмечаем, что пунктом 42 Плана мероприятий по реализации в 2024-2025 годы Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской федерации от 16 января 2024 года № 30-р, предусматривается проработка в межведомственном формате вопроса о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", - сказала она. По словам Захаровой, "по итогам этой работы планируется, в частности, сформулировать устойчивое определение понятия "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизировать правовой статус указанной категории граждан". "Соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов МИД России представит в правительство Российской Федерации к 20 июня 2025 года", - заключила она.

https://ria.ru/20240131/biometriya-1924493721.html

россия

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мария захарова, россия