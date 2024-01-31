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В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан - РИА Новости, 31.01.2024
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07:11 31.01.2024 (обновлено: 07:13 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/uchet-1924494093.html
В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан
В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан - РИА Новости, 31.01.2024
В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан
В межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, сообщила РИА РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:11
2024-01-31T07:13
мария захарова
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Отмечаем, что пунктом 42 Плана мероприятий по реализации в 2024-2025 годы Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской федерации от 16 января 2024 года № 30-р, предусматривается проработка в межведомственном формате вопроса о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", - сказала она. По словам Захаровой, "по итогам этой работы планируется, в частности, сформулировать устойчивое определение понятия "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизировать правовой статус указанной категории граждан". "Соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов МИД России представит в правительство Российской Федерации к 20 июня 2025 года", - заключила она.
https://ria.ru/20240131/biometriya-1924493721.html
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мария захарова, россия
Мария Захарова, Россия
В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан

МИД прорабатывает вопрос введения консульского учета живущих за рубежом россиян

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Отмечаем, что пунктом 42 Плана мероприятий по реализации в 2024-2025 годы Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской федерации от 16 января 2024 года № 30-р, предусматривается проработка в межведомственном формате вопроса о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", - сказала она.
По словам Захаровой, "по итогам этой работы планируется, в частности, сформулировать устойчивое определение понятия "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизировать правовой статус указанной категории граждан".
"Соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов МИД России представит в правительство Российской Федерации к 20 июня 2025 года", - заключила она.
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Мария ЗахароваРоссия
 
 
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