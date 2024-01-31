https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924673082.html

Калининградский сенатор прокомментировал учения НАТО

Калининградский сенатор прокомментировал учения НАТО - РИА Новости, 31.01.2024

Калининградский сенатор прокомментировал учения НАТО

Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону - это прежде всего угроза ядерной державе, заявил РИА Новости сенатор от РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:19

2024-01-31T20:19

2024-01-31T20:19

калининград

европа

калининградская область

александр шендерюк-жидков

нато

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону - это прежде всего угроза ядерной державе, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя предстоящие учения НАТО. Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию. В ходе маневра войска должны быть переброшены в Литву и окружить российский эксклав Калининград. Немецкая армия призвана сыграть ключевую роль, отметил в свою очередь генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. "Тот факт, что Калининград является главным объектом учений НАТО последнего времени, не может не вызывать озабоченность. Генералы НАТО, используя ситуацию на Украине, ищут возможности нарастить военные бюджеты и в этом плане Калининград в самом центре Европы является прекрасным объектом виртуальной агрессии", - отметил Шендерюк-Жидков. При этом политик абсолютно убежден, что "главной задачей подобных учений является создание информационного фона, за которым не стоит никакого потенциала". "Регион надёжно защищён силами Балтийского флота, а любая угроза области - это прежде всего угроза ядерной державе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240131/nato-1924642241.html

https://ria.ru/20240131/nato-1924563978.html

калининград

европа

калининградская область

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калининград, европа, калининградская область, александр шендерюк-жидков, нато