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Калининградский сенатор прокомментировал учения НАТО - РИА Новости, 31.01.2024
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20:19 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924673082.html
Калининградский сенатор прокомментировал учения НАТО
Калининградский сенатор прокомментировал учения НАТО - РИА Новости, 31.01.2024
Калининградский сенатор прокомментировал учения НАТО
Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону - это прежде всего угроза ядерной державе, заявил РИА Новости сенатор от РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:19
2024-01-31T20:19
калининград
европа
калининградская область
александр шендерюк-жидков
нато
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону - это прежде всего угроза ядерной державе, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя предстоящие учения НАТО. Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию. В ходе маневра войска должны быть переброшены в Литву и окружить российский эксклав Калининград. Немецкая армия призвана сыграть ключевую роль, отметил в свою очередь генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. "Тот факт, что Калининград является главным объектом учений НАТО последнего времени, не может не вызывать озабоченность. Генералы НАТО, используя ситуацию на Украине, ищут возможности нарастить военные бюджеты и в этом плане Калининград в самом центре Европы является прекрасным объектом виртуальной агрессии", - отметил Шендерюк-Жидков. При этом политик абсолютно убежден, что "главной задачей подобных учений является создание информационного фона, за которым не стоит никакого потенциала". "Регион надёжно защищён силами Балтийского флота, а любая угроза области - это прежде всего угроза ядерной державе", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240131/nato-1924642241.html
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калининград, европа, калининградская область, александр шендерюк-жидков, нато
Калининград, Европа, Калининградская область, Александр Шендерюк-Жидков, НАТО
Калининградский сенатор прокомментировал учения НАТО

Сенатор об учениях НАТО: Калининград надежно защищен силами Балтийского флота

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк Калининград
 Калининград - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону - это прежде всего угроза ядерной державе, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя предстоящие учения НАТО.
Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
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В ходе маневра войска должны быть переброшены в Литву и окружить российский эксклав Калининград. Немецкая армия призвана сыграть ключевую роль, отметил в свою очередь генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.
«
"Тот факт, что Калининград является главным объектом учений НАТО последнего времени, не может не вызывать озабоченность. Генералы НАТО, используя ситуацию на Украине, ищут возможности нарастить военные бюджеты и в этом плане Калининград в самом центре Европы является прекрасным объектом виртуальной агрессии", - отметил Шендерюк-Жидков.
При этом политик абсолютно убежден, что "главной задачей подобных учений является создание информационного фона, за которым не стоит никакого потенциала".
«
"Регион надёжно защищён силами Балтийского флота, а любая угроза области - это прежде всего угроза ядерной державе", - подчеркнул он.
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КалининградЕвропаКалининградская областьАлександр Шендерюк-ЖидковНАТО
 
 
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