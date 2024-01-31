https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924655472.html

Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты

Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты - РИА Новости, 31.01.2024

Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты

Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:38

2024-01-31T18:38

2024-01-31T18:38

безопасность

технологии

оренбургская область

центральный военный округ

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САМАРА, 31 янв - РИА Новости. Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя полученный в зоне СВО опыт, сообщили в пресс-службе ЦВО. "Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области. На практических занятиях применялся опыт, приобретенный в зоне СВО. В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении. По замыслу учений, подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили беспилотники условного противника, которые направлялись к охраняемому объекту для разведки и уничтожения огневых позиций. Личный состав нарушил сигналы управления БПЛА с помощью автоматизированной станции помех комплекса "Борисоглебск-2". Затем расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, установленные на автомобилях "Урал", выдвинулись к объекту и уничтожили барражирующие беспилотники условного противника, летящие на различных высотах.

https://ria.ru/20240116/minoborony-1921538107.html

оренбургская область

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, оренбургская область, центральный военный округ