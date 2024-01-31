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Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты - РИА Новости, 31.01.2024
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18:38 31.01.2024
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Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты
Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты - РИА Новости, 31.01.2024
Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты
Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:38
2024-01-31T18:38
безопасность
технологии
оренбургская область
центральный военный округ
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САМАРА, 31 янв - РИА Новости. Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя полученный в зоне СВО опыт, сообщили в пресс-службе ЦВО. "Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области. На практических занятиях применялся опыт, приобретенный в зоне СВО. В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении. По замыслу учений, подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили беспилотники условного противника, которые направлялись к охраняемому объекту для разведки и уничтожения огневых позиций. Личный состав нарушил сигналы управления БПЛА с помощью автоматизированной станции помех комплекса "Борисоглебск-2". Затем расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, установленные на автомобилях "Урал", выдвинулись к объекту и уничтожили барражирующие беспилотники условного противника, летящие на различных высотах.
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оренбургская область
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безопасность, технологии, оренбургская область, центральный военный округ
Безопасность, Технологии, Оренбургская область, Центральный военный округ
Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты

Бойцы ЦВО провели учения по отражению атак FPV-дронов на военные объекты

© РИА Новости / Виктор ЗванцевЗенитная установка ЗУ-23-2
Зенитная установка ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Виктор Званцев
Зенитная установка ЗУ-23-2. Архивное фото
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САМАРА, 31 янв - РИА Новости. Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя полученный в зоне СВО опыт, сообщили в пресс-службе ЦВО.
"Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области. На практических занятиях применялся опыт, приобретенный в зоне СВО. В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
По замыслу учений, подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили беспилотники условного противника, которые направлялись к охраняемому объекту для разведки и уничтожения огневых позиций. Личный состав нарушил сигналы управления БПЛА с помощью автоматизированной станции помех комплекса "Борисоглебск-2".
Затем расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, установленные на автомобилях "Урал", выдвинулись к объекту и уничтожили барражирующие беспилотники условного противника, летящие на различных высотах.
Войска противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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БезопасностьТехнологииОренбургская областьЦентральный военный округ
 
 
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