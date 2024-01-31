https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924655472.html
Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты
Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты - РИА Новости, 31.01.2024
Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты
Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:38
2024-01-31T18:38
2024-01-31T18:38
безопасность
технологии
оренбургская область
центральный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822698358_0:297:2730:1833_1920x0_80_0_0_67591ef44ff8954186e164aa46020a6f.jpg
САМАРА, 31 янв - РИА Новости. Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя полученный в зоне СВО опыт, сообщили в пресс-службе ЦВО. "Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области. На практических занятиях применялся опыт, приобретенный в зоне СВО. В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении. По замыслу учений, подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили беспилотники условного противника, которые направлялись к охраняемому объекту для разведки и уничтожения огневых позиций. Личный состав нарушил сигналы управления БПЛА с помощью автоматизированной станции помех комплекса "Борисоглебск-2". Затем расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, установленные на автомобилях "Урал", выдвинулись к объекту и уничтожили барражирующие беспилотники условного противника, летящие на различных высотах.
https://ria.ru/20240116/minoborony-1921538107.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822698358_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_146c8ea8d2c0adc21572169827ef0789.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, оренбургская область, центральный военный округ
Безопасность, Технологии, Оренбургская область, Центральный военный округ
Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты
Бойцы ЦВО провели учения по отражению атак FPV-дронов на военные объекты
САМАРА, 31 янв - РИА Новости. Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя полученный в зоне СВО опыт, сообщили в пресс-службе ЦВО.
"Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области. На практических занятиях применялся опыт, приобретенный в зоне СВО. В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
По замыслу учений, подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили беспилотники условного противника, которые направлялись к охраняемому объекту для разведки и уничтожения огневых позиций. Личный состав нарушил сигналы управления БПЛА с помощью автоматизированной станции помех комплекса "Борисоглебск-2".
Затем расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, установленные на автомобилях "Урал", выдвинулись к объекту и уничтожили барражирующие беспилотники условного противника, летящие на различных высотах.
ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА