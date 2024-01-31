https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных

"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных - РИА Новости, 31.01.2024

"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных

Стартовала активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО — Steadfast Defender 2024. Задействованы все виды и рода вооруженных сил альянса,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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европа

борис писториус

александр грушко

нато

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Стартовала активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО — Steadfast Defender 2024. Задействованы все виды и рода вооруженных сил альянса, десятки тысяч военнослужащих, сотни единиц техники. О масштабных маневрах, которые продлятся до конца мая, — в материале РИА Новости.Как пройдут ученияПо сценарию, некое вымышленное государство Occasus, аннексировав соседнюю неназванную страну, на время затаилось. Копило силы, восстанавливало армию, накачивало население пропагандой. А потом напало еще на одного соседа — на этот раз члена НАТО. В альянсе же задействовали пятую статью устава.На первом этапе отладят логистику, очень важную для взаимодействия. Со всей Европы и из-за океана уже перебрасывают воинские контингенты. Командованию предстоит обеспечить их топливом, боеприпасами, питанием, беспрепятственным проездом по главным трассам, разместить в казармах и ознакомить с полигонами.Затем последуют многонедельная отработка тактических и стратегических сценариев, которые могут возникнуть при гипотетическом конфликте: от общевойскового боя до обмена ударами тактическим ядерным оружием. Несомненно, в Брюсселе внимательно следят за ходом СВО и внедрят в план учений последние веяния военной "моды" — вроде массированного применения FPV-дронов. Времени у западных военных будет более чем достаточно.Кто участвуетВ Steadfast Defender 2024 задействованы 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран НАТО (включая Швецию, которую официально еще не приняли). География маневров — страны Балтии, Польша, Германия. Явно имеют в виду вооруженный конфликт в районе Сувалкского коридора, через который, по мнению некоторых западных политиков и экспертов, российские танковые клинья будут пробиваться к Калининградской области.Останавливать их собираются всем альянсом. Великобритания пришлет 20 тысяч военнослужащих, в том числе две тысячи моряков и 400 морских пехотинцев на восьми военных кораблях. Ожидается участие авианосца Queen Elizabeth, который по такому случаю перебросят на Балтику вместе с авиакрылом истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. К нему должны присоединиться аж две авианосные ударные группы и десантный корабль Wasp ВМС США.Крупнейшие контингенты отправят Польша (15 тысяч штыков), Германия (десять тысяч) и Дания (пять тысяч). Всего к активной фазе учений привлекут 40-50 тысяч военнослужащих, 50 кораблей, более 100 самолетов и вертолетов, около 1100 единиц военной техники, включая 133 танка и 533 БМП.В рамках Steadfast Defender 2024 пройдут отдельные маневры бундесвера Quadriga 2024 и Войска Польского Dragon 24. Немцы отработают быструю переброску вооруженных сил на восточный фланг НАТО — в Норвегию, Литву, Румынию или Венгрию, чтобы приобрести "опыт развертывания и управления войсками в течение длительного периода времени".Польские маневры предполагают отражение массированного военного вторжения с востока силами объединенных контингентов Польши, Германии, США, Франции, Испании и Турции.Что говорят в НАТО и в России"Альянс покажет свою способность укреплять евро-атлантические территории за счет трансатлантической переброски сил из Северной Америки, — пояснил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. — Мы применим всеохватывающий подход с особым акцентом на демонстрацию практических умений. Подобные маневры подчеркивают важность потенциала и развертывания сил по всей Европе".В Москве учения НАТО осудили. Как заявил замглавы МИД Александр Грушко, это еще один элемент гибридной войны, развязанной против России. По его словам, маневры такого масштаба знаменуют окончательное и бесповоротное возвращение альянса к реалиям холодной войны."Цель понятна: путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целью нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК. Россию этими провокационными демонстрациями силы впечатлить не удастся. У нас есть все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить нашу безопасность и обороноспособность", — подчеркнул Грушко.КонтекстУчения проходят на фоне обсуждения "агрессивных планов Москвы". Западные политики и эксперты наперебой строят прогнозы, когда именно Россия нападет на Европу. По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса — через пять-восемь лет. Главком шведской армии Микаэль Бюден менее конкретен — "в ближайшие годы". Кремль все это опровергает.Между тем министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что в странах Балтии за десять лет на границе построят 600 бункеров, соединенных траншеями и ходами сообщения. Кроме того, в Вильнюсе одобрили крупную закупку немецких танков "Леопард-2".Пока же в Прибалтике будут маневрировать танки союзников. Последний раз столь масштабные учения проводили в 1988-м: Reforger с 125 тысячами военных. После холодной войны самыми крупными маневрами до последнего времени считались Trident Juncture 2018 — 50 тысяч человек.И на Востоке, и на Западе эксперты сходятся в одном: прямое военное столкновение НАТО с Россией неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. К этому пока никто не готов.

https://ria.ru/20240129/evakuatsiya-1924052390.html

https://ria.ru/20240130/poteri-1924339666.html

https://ria.ru/20240130/unichtozhenie-1924390739.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, россия, германия, европа, борис писториус, александр грушко, нато, бундесвер германии, f-35