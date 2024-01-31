https://ria.ru/20240131/tsukerberg-1924675091.html

В сенате заявили Цукербергу на слушаниях, что его руки в крови

В сенате заявили Цукербергу на слушаниях, что его руки в крови - РИА Новости, 31.01.2024

В сенате заявили Цукербергу на слушаниях, что его руки в крови

Американский сенатор Линдси Грэм на слушаниях в конгрессе заявил главе компании Meta* Марку Цукербергу, что у того руки в крови детей, пострадавших от... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:40

2024-01-31T20:40

2024-01-31T20:59

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм на слушаниях в конгрессе заявил главе компании Meta* Марку Цукербергу, что у того руки в крови детей, пострадавших от вредоносного контента, и потребовал снять юридический иммунитет с социальных сетей. Цукерберг вместе с топ-менеджерами еще четырех компаний, владеющих популярными соцсетями, дает показания в юридическом комитете сената на тему защиты несовершеннолетних от "онлайн-эксплуатации сексуального характера". "Господин Цукерберг, у вас и компаний перед нами - я знаю, что вы это не нарочно, - кровь на руках. Вы владеете продуктом, который убивает людей", - сказал Грэм Цукербергу, которому принадлежат соцсети Facebook* и Instagram*. "Вас невозможно привлечь к суду, а следовало бы... Настало время отменить секцию 230", - добавил сенатор, имея в виду нормативный акт, защищающий технологические компании от юридических претензий в связи с контентом, который размещается на их платформах третьими лицами. Цукерберг во вступительном слове сообщил, что его компания разработала более 30 инструментов для защиты подростков в онлайн-среде, и призвал магазины сетевых приложений, крупнейшие из которых принадлежат Google и Apple, активнее проверять возраст своих клиентов. Глава соцсети Х (экс-Twitter) Линда Яккарино сделала акцент на том, что они "совершенно новая компания" и доля подростков в их американской аудитории не превышает 1%. В слушаниях также участвуют главы TikTok, Snap и Discord.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240127/prizyv-1923794203.html

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