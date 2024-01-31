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Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами - РИА Новости, 31.01.2024
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11:59 31.01.2024 (обновлено: 12:04 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/tsentrobank-1924538388.html
Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами
Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами - РИА Новости, 31.01.2024
Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами
Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ, рассказала директор департамента... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:59
2024-01-31T12:04
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова."Многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов, придут ли они, насколько активно они будут участвовать", - сказала она, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире"."У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки интерес у иностранных инвесторов к этому проекту есть, и значит тогда мы надеемся на положительный исход", - отметила она."Это означает, что достаточно большая сумма мелких инвестиций в совокупности будет высвобождена из-под блокировки, и тогда эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ему ликвидности", - сказала Шишлянникова.
https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами

Центробанк сообщил об интересе иностранцев к обмену заблокированными активами

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
"Многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов, придут ли они, насколько активно они будут участвовать", - сказала она, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".
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"У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки интерес у иностранных инвесторов к этому проекту есть, и значит тогда мы надеемся на положительный исход", - отметила она.
"Это означает, что достаточно большая сумма мелких инвестиций в совокупности будет высвобождена из-под блокировки, и тогда эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ему ликвидности", - сказала Шишлянникова.
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