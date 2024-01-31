https://ria.ru/20240131/tsentrobank-1924538388.html

Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами

Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами - РИА Новости, 31.01.2024

Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами

Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ, рассказала директор департамента... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:59

2024-01-31T11:59

2024-01-31T12:04

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова."Многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов, придут ли они, насколько активно они будут участвовать", - сказала она, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире"."У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки интерес у иностранных инвесторов к этому проекту есть, и значит тогда мы надеемся на положительный исход", - отметила она."Это означает, что достаточно большая сумма мелких инвестиций в совокупности будет высвобождена из-под блокировки, и тогда эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ему ликвидности", - сказала Шишлянникова.

https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика