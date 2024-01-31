https://ria.ru/20240131/tsentrobank-1924538388.html
Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами
Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами - РИА Новости, 31.01.2024
Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами
Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ, рассказала директор департамента... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:59
2024-01-31T11:59
2024-01-31T12:04
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_0:209:3133:1972_1920x0_80_0_0_8a9130011388828b7998161cdd733d54.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова."Многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов, придут ли они, насколько активно они будут участвовать", - сказала она, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире"."У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки интерес у иностранных инвесторов к этому проекту есть, и значит тогда мы надеемся на положительный исход", - отметила она."Это означает, что достаточно большая сумма мелких инвестиций в совокупности будет высвобождена из-под блокировки, и тогда эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ему ликвидности", - сказала Шишлянникова.
https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html
https://ria.ru/20240131/belgiya-1924513538.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_d9b3b7264ef436a58dc47962383a5502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Центробанк сообщил о переговорах по обмену заблокированными активами
Центробанк сообщил об интересе иностранцев к обмену заблокированными активами
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
"Многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов, придут ли они, насколько активно они будут участвовать", - сказала она, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".
Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД
"У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки интерес у иностранных инвесторов к этому проекту есть, и значит тогда мы надеемся на положительный исход", - отметила она.
"Это означает, что достаточно большая сумма мелких инвестиций в совокупности будет высвобождена из-под блокировки, и тогда эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ему ликвидности", - сказала Шишлянникова.
В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов