https://ria.ru/20240131/tsennosti-1924623850.html

Путин назвал фундамент существования россиян

Путин назвал фундамент существования россиян - РИА Новости, 31.01.2024

Путин назвал фундамент существования россиян

России нужны фундаментальные точки, которые будут восприниматься обществом как безальтернативные, например, любовь к Родине, ведь традиционные ценности являются РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:58

2024-01-31T16:58

2024-01-31T16:58

выборы президента россии — 2024

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. России нужны фундаментальные точки, которые будут восприниматься обществом как безальтернативные, например, любовь к Родине, ведь традиционные ценности являются фундаментом существования жителей страны, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. "Конечно, нам нужны какие-то фундаментальные реперные точки, которые единообразно будут пониматься и которые будут восприниматься обществом как безальтернативные ", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами. Такой точкой, по его словам, может стать любовь к Родине, ведь не любить Родину все равно что "не любить семью, не любить маму, своих детей". Путин отметил, что воспитание - многовекторно, постоянно и на всех уровнях, начиная с семьи, оно передается из поколения в поколение. "Мы говорим о ценностях наших традиционных, вот это - фундамент нашего существования, нашего бытия и нашей идентичности. Разумеется, над этим кто-то должен думать и выстраивать эту работу тонко, эффективно, доходчиво и фундаментально", - подчеркнул Путин. По словам Путина, одного управления по внутренней политике в администрации президента РФ для этой темы явно недостаточно, нужна работа всего общества. "Если мы говорим, что фундамент закладывается в семье, любой человек, у которого дети появляются в семье, конечно, должен ответственно к этому относиться. Думать над этим, безусловно, нужно", - заключил Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924499188.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, россия