На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В среду на Украине уже объявлялась масштабная воздушная тревога. Позже ее отменили.
В 15.30 мск сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области. Спустя 45 минут тревога распространилась по всем регионам.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.