https://ria.ru/20240131/trevoga-1924580430.html
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2024
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:30
2024-01-31T14:30
2024-01-31T14:30
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 13.45 мск. В Черниговской и Сумской областях тревогу объявили в 14.04. Ранее в среду тревога звучала на всей территории страны, спустя полчаса ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу