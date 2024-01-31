Байден ведет США к "кровавой бойне", заявил Трамп
Трамп: Байден создает кровавую бойню, он не способен быть главнокомандующим
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не способен быть верховным главнокомандующим США и создает "кровавую бойню", которая будет становиться только хуже, считает бывший лидер страны Дональд Трамп.
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"Джо Байден ведет нашу страну прямиком в третью мировую войну, кровавя бойня, которую он создает, будет становиться только хуже. Никогда еще не было более ясно, что Джо Байден попросту не может быть верховным главнокомандующим", - говорится в его распространенном сообщении.
По мнению экс-президента, Байден "слаб, некомпетентен и коррумпирован", а своими действиями, включая решение вывести американские войска из Афганистана в 2021 году, он "придал смелости и дал возможность врагам Вашингтона развязать хаос и террор", следствием чего и стала недавняя атака на базу США в Иордании на границе с Сирией.
"Ради нашей безопасности и нашего выживания американский народ должен уволить жуликоватого Джо Байдена и всю его несостоявшуюся администрацию", - добавил Трамп, отметив, что иначе действующие власти смогут уничтожить еще больше "драгоценных американских жизней".
По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.