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Байден ведет США к "кровавой бойне", заявил Трамп - РИА Новости, 31.01.2024
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05:57 31.01.2024 (обновлено: 06:58 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/tramp-1924489808.html
Байден ведет США к "кровавой бойне", заявил Трамп
Байден ведет США к "кровавой бойне", заявил Трамп - РИА Новости, 31.01.2024
Байден ведет США к "кровавой бойне", заявил Трамп
Президент США Джо Байден не способен быть верховным главнокомандующим США и создает "кровавую бойню", которая будет становиться только хуже, считает бывший... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:57
2024-01-31T06:58
иордания
в мире
сша
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не способен быть верховным главнокомандующим США и создает "кровавую бойню", которая будет становиться только хуже, считает бывший лидер страны Дональд Трамп. "Джо Байден ведет нашу страну прямиком в третью мировую войну, кровавя бойня, которую он создает, будет становиться только хуже. Никогда еще не было более ясно, что Джо Байден попросту не может быть верховным главнокомандующим", - говорится в его распространенном сообщении. По мнению экс-президента, Байден "слаб, некомпетентен и коррумпирован", а своими действиями, включая решение вывести американские войска из Афганистана в 2021 году, он "придал смелости и дал возможность врагам Вашингтона развязать хаос и террор", следствием чего и стала недавняя атака на базу США в Иордании на границе с Сирией. "Ради нашей безопасности и нашего выживания американский народ должен уволить жуликоватого Джо Байдена и всю его несостоявшуюся администрацию", - добавил Трамп, отметив, что иначе действующие власти смогут уничтожить еще больше "драгоценных американских жизней". По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени". Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.
https://ria.ru/20240130/uchastie-1924445728.html
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иордания, в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша, выборы президента сша, politico, дональд трамп, энтони блинкен, сирия
Иордания, В мире, США, Джо Байден, Министерство обороны США, Выборы президента США, Politico, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Сирия
Байден ведет США к "кровавой бойне", заявил Трамп

Трамп: Байден создает кровавую бойню, он не способен быть главнокомандующим

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не способен быть верховным главнокомандующим США и создает "кровавую бойню", которая будет становиться только хуже, считает бывший лидер страны Дональд Трамп.
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"Джо Байден ведет нашу страну прямиком в третью мировую войну, кровавя бойня, которую он создает, будет становиться только хуже. Никогда еще не было более ясно, что Джо Байден попросту не может быть верховным главнокомандующим", - говорится в его распространенном сообщении.
По мнению экс-президента, Байден "слаб, некомпетентен и коррумпирован", а своими действиями, включая решение вывести американские войска из Афганистана в 2021 году, он "придал смелости и дал возможность врагам Вашингтона развязать хаос и террор", следствием чего и стала недавняя атака на базу США в Иордании на границе с Сирией.
"Ради нашей безопасности и нашего выживания американский народ должен уволить жуликоватого Джо Байдена и всю его несостоявшуюся администрацию", - добавил Трамп, отметив, что иначе действующие власти смогут уничтожить еще больше "драгоценных американских жизней".
По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Байден рассказал, как относится к участию Трампа в выборах
Вчера, 19:24
 
ИорданияВ миреСШАДжо БайденМинистерство обороны СШАВыборы президента СШАPoliticoДональд ТрампЭнтони БлинкенСирия
 
 
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