https://ria.ru/20240131/tramp-1924476913.html

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщили СМИ

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщили СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира, его номинировала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:47

2024-01-31T00:47

2024-01-31T05:43

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нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира, его номинировала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни (штат Нью-Йорк), передает телеканал Fox News.По ее мнению, основанием для выдвижения на соискание такой награды является содействие подписанию "Авраамовых соглашений", которые послужили основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран. Как утверждает Тенни, усилия Трампа на этом направлении "беспрецедентны и до сих пор не получили должного признания" со стороны Нобелевского комитета.Как напоминает телеканал, на текущий момент Трампа несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании "Авраамовых соглашений", однако до сих пор экс-президенту США не была присуждена эта награда.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако затем не подписали соответствующий документ с Израилем. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона — Иорданией и Египтом.

https://ria.ru/20240130/uchastie-1924445728.html

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нью-йорк (город)

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израиль, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, стивен мнучин, в мире