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Глава ТПП предложил кабмину уравнять условия микробизнеса и самозанятых
Глава ТПП предложил кабмину уравнять условия микробизнеса и самозанятых - РИА Новости, 31.01.2024
Глава ТПП предложил кабмину уравнять условия микробизнеса и самозанятых
Торгово-промышленная палата России в письме вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко предложила уравнять условия ведения... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:04
2024-01-31T07:04
2024-01-31T07:04
экономика
россия
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дмитрий григоренко
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Торгово-промышленная палата России в письме вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко предложила уравнять условия ведения бизнеса микропредприятий и самозанятых, заявил РИА Новости президент ТПП РФ Сергей Катырин. "ТПП РФ предлагает в рамках реализации реформы контрольной и надзорной деятельности снизить избыточные требования для субъектов малого предпринимательства по критериям, имеющим статус микропредприятий, и уравнять для них условия ведения бизнеса с самозанятыми гражданами", - сказал он. По словам Катырина, в палату с начала проведения эксперимента по применению налога на профессиональный доход поступают многочисленные обращения из различных регионов о неравных условиях деятельности, установленных для предпринимателей и самозанятых. "Эксперты ТПП России провели серьезную аналитическую работу по изучению проблемы, выявили несоответствие количества требований, отчетности и штрафных санкций, предъявляемых к субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым в одних и тех же сферах деятельности: индустрия красоты, общественное питание, перевозка пассажиров в такси и грузоперевозки, образовательные услуги, уход за детьми, животными и других", - рассказал Катырин, добавив, что в письме он попросил Григоренко дать поручение "рассмотреть возможность реализации предложений и проинформировать о результате".
https://ria.ru/20231213/samozanyatye-1915442284.html
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экономика, россия, сергей катырин, дмитрий григоренко, торгово-промышленная палата рф
Экономика, Россия, Сергей Катырин, Дмитрий Григоренко, Торгово-промышленная палата РФ
Глава ТПП предложил кабмину уравнять условия микробизнеса и самозанятых
Глава ТПП Катырин предложил кабмину уравнять условия микробизнеса и самозанятых
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Торгово-промышленная палата России в письме вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко предложила уравнять условия ведения бизнеса микропредприятий и самозанятых, заявил РИА Новости президент ТПП РФ Сергей Катырин.
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"ТПП РФ предлагает в рамках реализации реформы контрольной и надзорной деятельности снизить избыточные требования для субъектов малого предпринимательства по критериям, имеющим статус микропредприятий, и уравнять для них условия ведения бизнеса с самозанятыми гражданами", - сказал он.
По словам Катырина, в палату с начала проведения эксперимента по применению налога на профессиональный доход поступают многочисленные обращения из различных регионов о неравных условиях деятельности, установленных для предпринимателей и самозанятых.
"Эксперты ТПП России провели серьезную аналитическую работу по изучению проблемы, выявили несоответствие количества требований, отчетности и штрафных санкций, предъявляемых к субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым в одних и тех же сферах деятельности: индустрия красоты, общественное питание, перевозка пассажиров в такси и грузоперевозки, образовательные услуги, уход за детьми, животными и других", - рассказал Катырин, добавив, что в письме он попросил Григоренко дать поручение "рассмотреть возможность реализации предложений и проинформировать о результате".
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