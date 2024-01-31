https://ria.ru/20240131/teatr-1924681278.html

В Театре Сатиры отменили спектакли до 4 февраля

В Театре Сатиры отменили спектакли до 4 февраля - РИА Новости, 31.01.2024

В Театре Сатиры отменили спектакли до 4 февраля

Спектакли отменили до 4 февраля включительно в московском Театре Сатиры после воскресного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T21:37

2024-01-31T21:37

2024-01-31T21:37

культура

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

театр сатиры (москва)

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спектакли отменили до 4 февраля включительно в московском Театре Сатиры после воскресного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Спектакли на сцене "Чердак Сатиры": "Тремя этажами выше", назначенный на 1 февраля, "Этот ребенок", назначенный на 2 февраля, "Танго на миллион", назначенный на 3 февраля, "Родненькие мои", назначенный на 4 февраля, а также "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" на Основной сцене театра, назначенный на 4 февраля, отменяются", - сказала собеседница агентства. Денежные средства за билеты будут возвращены зрителям в полном объеме, добавили в пресс-службе. Кроме того, зрители могут перенести купленные билеты на другие удобные даты. 28 января в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работали в Театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах.

https://ria.ru/20240128/bilety-1923985914.html

https://ria.ru/20240128/vozgoranie-1924000469.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), театр сатиры (москва), происшествия