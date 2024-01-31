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В Театре Сатиры отменили спектакли до 4 февраля - РИА Новости, 31.01.2024
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Культура
 
21:37 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/teatr-1924681278.html
В Театре Сатиры отменили спектакли до 4 февраля
В Театре Сатиры отменили спектакли до 4 февраля - РИА Новости, 31.01.2024
В Театре Сатиры отменили спектакли до 4 февраля
Спектакли отменили до 4 февраля включительно в московском Театре Сатиры после воскресного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:37
2024-01-31T21:37
культура
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
театр сатиры (москва)
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спектакли отменили до 4 февраля включительно в московском Театре Сатиры после воскресного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Спектакли на сцене "Чердак Сатиры": "Тремя этажами выше", назначенный на 1 февраля, "Этот ребенок", назначенный на 2 февраля, "Танго на миллион", назначенный на 3 февраля, "Родненькие мои", назначенный на 4 февраля, а также "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" на Основной сцене театра, назначенный на 4 февраля, отменяются", - сказала собеседница агентства. Денежные средства за билеты будут возвращены зрителям в полном объеме, добавили в пресс-службе. Кроме того, зрители могут перенести купленные билеты на другие удобные даты. 28 января в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работали в Театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах.
https://ria.ru/20240128/bilety-1923985914.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), театр сатиры (москва), происшествия
Культура, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Театр сатиры (Москва), Происшествия
В Театре Сатиры отменили спектакли до 4 февраля

В Театре Сатиры после пожара отменили спектакли до 4 февраля включительно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПожар в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Пожар в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Пожар в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спектакли отменили до 4 февраля включительно в московском Театре Сатиры после воскресного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«
"Спектакли на сцене "Чердак Сатиры": "Тремя этажами выше", назначенный на 1 февраля, "Этот ребенок", назначенный на 2 февраля, "Танго на миллион", назначенный на 3 февраля, "Родненькие мои", назначенный на 4 февраля, а также "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" на Основной сцене театра, назначенный на 4 февраля, отменяются", - сказала собеседница агентства.
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета
28 января, 15:53
Денежные средства за билеты будут возвращены зрителям в полном объеме, добавили в пресс-службе.
Кроме того, зрители могут перенести купленные билеты на другие удобные даты.
28 января в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работали в Театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах.
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Прокуратура контролирует ход проверки после пожара в Театре сатиры
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КультураМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Театр сатиры (Москва)Происшествия
 
 
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