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Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня
Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня - РИА Новости, 31.01.2024
Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня
Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:54
2024-01-31T12:54
2024-01-31T12:54
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тайвань
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду. "Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающихся наших ключевых интересов", - сказал Дун Цзюнь. Он отметил, что "США всё время нацеливают своё остриё на Китай и Россию, пытаются сохранить свою гегемонию в мире". "История и реальности свидетельствуют, что гегемонизм потерпит поражение", - заявил министр. По его словам, Китаю и России "необходимо совместно нести ответственность больших держав". "Китайско-российское стратегическое взаимодействие является опорой поддержания мира во всём мире", - подчеркнул министр обороны КНР. Переговоры прошли в режиме видеоконференцсвязи по инициативе китайской стороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, тайвань, в мире
Китай, Россия, Тайвань, В мире
Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня
Дун Цзюнь: Китай ощущает сильную поддержку России по тайваньскому вопросу
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду.
"Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающихся наших ключевых интересов", - сказал Дун Цзюнь. Он отметил, что "США всё время нацеливают своё остриё на Китай и Россию, пытаются сохранить свою гегемонию в мире".
"История и реальности свидетельствуют, что гегемонизм потерпит поражение", - заявил министр.
По его словам, Китаю и России "необходимо совместно нести ответственность больших держав". "Китайско-российское стратегическое взаимодействие является опорой поддержания мира во всём мире", - подчеркнул министр обороны КНР.
Переговоры прошли в режиме видеоконференцсвязи по инициативе китайской стороны.
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