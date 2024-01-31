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Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня - РИА Новости, 31.01.2024
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12:54 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/tayvan-1924556879.html
Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня
Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня - РИА Новости, 31.01.2024
Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня
Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:54
2024-01-31T12:54
китай
россия
тайвань
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду. "Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающихся наших ключевых интересов", - сказал Дун Цзюнь. Он отметил, что "США всё время нацеливают своё остриё на Китай и Россию, пытаются сохранить свою гегемонию в мире". "История и реальности свидетельствуют, что гегемонизм потерпит поражение", - заявил министр. По его словам, Китаю и России "необходимо совместно нести ответственность больших держав". "Китайско-российское стратегическое взаимодействие является опорой поддержания мира во всём мире", - подчеркнул министр обороны КНР. Переговоры прошли в режиме видеоконференцсвязи по инициативе китайской стороны.
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китай, россия, тайвань, в мире
Китай, Россия, Тайвань, В мире
Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня

Дун Цзюнь: Китай ощущает сильную поддержку России по тайваньскому вопросу

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду.
"Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающихся наших ключевых интересов", - сказал Дун Цзюнь. Он отметил, что "США всё время нацеливают своё остриё на Китай и Россию, пытаются сохранить свою гегемонию в мире".
"История и реальности свидетельствуют, что гегемонизм потерпит поражение", - заявил министр.
По его словам, Китаю и России "необходимо совместно нести ответственность больших держав". "Китайско-российское стратегическое взаимодействие является опорой поддержания мира во всём мире", - подчеркнул министр обороны КНР.
Переговоры прошли в режиме видеоконференцсвязи по инициативе китайской стороны.
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