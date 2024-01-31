https://ria.ru/20240131/tayvan-1924556879.html

Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня

Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня - РИА Новости, 31.01.2024

Министр обороны Китая отметил сильную поддержку России по вопросу Тайваня

Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:54

2024-01-31T12:54

2024-01-31T12:54

китай

россия

тайвань

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду. "Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающихся наших ключевых интересов", - сказал Дун Цзюнь. Он отметил, что "США всё время нацеливают своё остриё на Китай и Россию, пытаются сохранить свою гегемонию в мире". "История и реальности свидетельствуют, что гегемонизм потерпит поражение", - заявил министр. По его словам, Китаю и России "необходимо совместно нести ответственность больших держав". "Китайско-российское стратегическое взаимодействие является опорой поддержания мира во всём мире", - подчеркнул министр обороны КНР. Переговоры прошли в режиме видеоконференцсвязи по инициативе китайской стороны.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, тайвань, в мире