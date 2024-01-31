https://ria.ru/20240131/tayvan-1924493226.html

Тайвань в любой момент из пешки США может стать жертвой, заявили в Китае

Тайвань в любой момент из пешки США может стать жертвой, заявили в Китае - РИА Новости, 31.01.2024

Тайвань в любой момент из пешки США может стать жертвой, заявили в Китае

Тайвань в любой момент из пешки США может превратиться в жертву, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:01

2024-01-31T07:01

2024-01-31T07:01

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ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Тайвань в любой момент из пешки США может превратиться в жертву, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Ранее в интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Тайвань отобрал у США бизнес в сфере полупроводниковой промышленности. "США неизменно придерживаются принципа "США прежде всего", так что Тайвань в любой момент может превратиться из пешки в жертву", - сказал Чэнь Биньхуа, комментируя заявления Трампа. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. Тайваньская компания TSMC - крупнейший мировой контрактный производитель проводниковых микросхем. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240129/kitay-1924058570.html

https://ria.ru/20240120/kitay-1922473581.html

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тайвань, сша, китай, дональд трамп, в мире