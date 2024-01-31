https://ria.ru/20240131/tanker-1924481550.html

Застрявший в Охотском море танкер "Остров Сахалин" освободили из льдов

Застрявший в Охотском море танкер "Остров Сахалин" освободили из льдов - РИА Новости, 31.01.2024

Застрявший в Охотском море танкер "Остров Сахалин" освободили из льдов

Российский спасательный буксир "Берингов пролив" вывел из дрейфующих льдов танкер "Остров Сахалин", сообщил РИА Новости начальник морского спасательного... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:36

2024-01-31T02:36

2024-01-31T07:46

охотское море

южно-сахалинск

камчатка

находка

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв - РИА Новости. Российский спасательный буксир "Берингов пролив" вывел из дрейфующих льдов танкер "Остров Сахалин", сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко."В 02.50 местного времени (18.50 мск вторника) танкер "Остров Сахалин" выведен на чистую воду. Далее он последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка", - рассказал он, добавив, что буксир "Берингов пролив" следует в порт Корсаков.Корженко оценил работу экипажа буксира и Сахалинского филиала "Морсспасслужбы" на "отлично".Танкер шел без груза с Камчатки в Находку, на его борту находятся 19 человек. Представитель компании-судовладельца "Наяда" ранее рассказал РИА Новости, что толщина ледового поля в районе Охотского моря, где у "Острова Сахалин" возникли проблемы, составляет 50 сантиметров, после оказания помощи судно пойдет самостоятельно. Позже он сообщил, что буксир добрался до судна, начав совместную работу.Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, как ранее информировало агентство "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3:40 по японскому времени (21:40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с местной береговой охраной, сообщив, что не может продолжать движение из-за дрейфующих льдов.К судну направили японский ледокол "Тэсио", однако он до сих пор не добрался до судна.

https://ria.ru/20231223/sukhogruz-1917615666.html

охотское море

южно-сахалинск

камчатка

находка

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охотское море, южно-сахалинск, камчатка, находка