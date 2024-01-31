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Чернышенко рассказал о развитии сотовой связи в новых регионах - РИА Новости, 31.01.2024
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15:21 31.01.2024 (обновлено: 17:56 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/svyaz-1924593606.html
Чернышенко рассказал о развитии сотовой связи в новых регионах
Чернышенко рассказал о развитии сотовой связи в новых регионах - РИА Новости, 31.01.2024
Чернышенко рассказал о развитии сотовой связи в новых регионах
До 92% территорий населенных пунктов в новых регионах РФ по итогам 2023 года покрыто сотой связью, в эксплуатацию за год введено около 1800 новых базовых... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:21
2024-01-31T17:56
россия
общество
дмитрий чернышенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. До 92% территорий населенных пунктов в новых регионах РФ по итогам 2023 года покрыто сотой связью, в эксплуатацию за год введено около 1800 новых базовых станций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Отдельно приведу результаты реализации программы социально-экономического развития воссоединенных территорий за 2023 год. Мы постоянно это мониторим в координационном центре правительства... Сотовой связью покрыты до 92% территорий населенных пунктов, в эксплуатацию введено около 1800 новых базовых станций", - сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации "Россия на связи: развитие инфраструктуры связи в субъектах Российской Федерации"."К интернету подключено 2038 объектов социальной направленности (и также предоставлен парк компьютерного оборудования в объеме более 35 000 АРМов (автоматизированных рабочих мест - ред.), на которых уже установлено отечественное ПО", - добавил Чернышенко.По его словам, в рамках внедрения ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства оказываются в электронной форме 35 массовых социальных значимых государственных услуг. В свою очередь 155 тысяч домохозяйств по итогам 2023 года были оснащены спутниковыми комплектами приема российского телевещания "Русский мир".
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россия, общество, дмитрий чернышенко, совет федерации рф
Россия, Общество, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ
Чернышенко рассказал о развитии сотовой связи в новых регионах

Чернышенко: большая часть территории новых регионах покрыта сотовой связью

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. До 92% территорий населенных пунктов в новых регионах РФ по итогам 2023 года покрыто сотой связью, в эксплуатацию за год введено около 1800 новых базовых станций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Отдельно приведу результаты реализации программы социально-экономического развития воссоединенных территорий за 2023 год. Мы постоянно это мониторим в координационном центре правительства... Сотовой связью покрыты до 92% территорий населенных пунктов, в эксплуатацию введено около 1800 новых базовых станций", - сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации "Россия на связи: развитие инфраструктуры связи в субъектах Российской Федерации".
«
"К интернету подключено 2038 объектов социальной направленности (и также предоставлен парк компьютерного оборудования в объеме более 35 000 АРМов (автоматизированных рабочих мест - ред.), на которых уже установлено отечественное ПО", - добавил Чернышенко.
По его словам, в рамках внедрения ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства оказываются в электронной форме 35 массовых социальных значимых государственных услуг. В свою очередь 155 тысяч домохозяйств по итогам 2023 года были оснащены спутниковыми комплектами приема российского телевещания "Русский мир".
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