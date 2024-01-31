Чернышенко рассказал о развитии сотовой связи в новых регионах
Чернышенко: большая часть территории новых регионах покрыта сотовой связью
Вышка мобильной связи стандарте LTE . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. До 92% территорий населенных пунктов в новых регионах РФ по итогам 2023 года покрыто сотой связью, в эксплуатацию за год введено около 1800 новых базовых станций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Отдельно приведу результаты реализации программы социально-экономического развития воссоединенных территорий за 2023 год. Мы постоянно это мониторим в координационном центре правительства... Сотовой связью покрыты до 92% территорий населенных пунктов, в эксплуатацию введено около 1800 новых базовых станций", - сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации "Россия на связи: развитие инфраструктуры связи в субъектах Российской Федерации".
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"К интернету подключено 2038 объектов социальной направленности (и также предоставлен парк компьютерного оборудования в объеме более 35 000 АРМов (автоматизированных рабочих мест - ред.), на которых уже установлено отечественное ПО", - добавил Чернышенко.
По его словам, в рамках внедрения ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства оказываются в электронной форме 35 массовых социальных значимых государственных услуг. В свою очередь 155 тысяч домохозяйств по итогам 2023 года были оснащены спутниковыми комплектами приема российского телевещания "Русский мир".