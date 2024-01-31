https://ria.ru/20240131/svo-1924624954.html
Путин заявил, что участники СВО "как следует воюют"
Путин заявил, что участники СВО "как следует воюют" - РИА Новости, 31.01.2024
Путин заявил, что участники СВО "как следует воюют"
Российские бойцы, которые участвуют в сражениях на авдеевском направлении, воюют как следует, успешно контролируют территорию, заявил кандидат в президенты РФ,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:00
2024-01-31T17:00
2024-01-31T17:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские бойцы, которые участвуют в сражениях на авдеевском направлении, воюют как следует, успешно контролируют территорию, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия - это Авдеевка... Группа, ветераны, впереди наших кадровых войск, обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватили 19 домов и удерживают их успешно. Мужики там воюют как следует, как следует воюют. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
https://ria.ru/20240130/prodvizhenie-1924460170.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что участники СВО "как следует воюют"
Путин: участники СВО в районе Авдеевки воюют, и делают это как следует