https://ria.ru/20240131/svo-1924624954.html

Путин заявил, что участники СВО "как следует воюют"

Путин заявил, что участники СВО "как следует воюют" - РИА Новости, 31.01.2024

Путин заявил, что участники СВО "как следует воюют"

Российские бойцы, которые участвуют в сражениях на авдеевском направлении, воюют как следует, успешно контролируют территорию, заявил кандидат в президенты РФ,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:00

2024-01-31T17:00

2024-01-31T17:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

авдеевка

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские бойцы, которые участвуют в сражениях на авдеевском направлении, воюют как следует, успешно контролируют территорию, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия - это Авдеевка... Группа, ветераны, впереди наших кадровых войск, обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватили 19 домов и удерживают их успешно. Мужики там воюют как следует, как следует воюют. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

https://ria.ru/20240130/prodvizhenie-1924460170.html

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авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, авдеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр