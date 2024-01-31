https://ria.ru/20240131/sud-1924636722.html

В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк

В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк - РИА Новости, 31.01.2024

В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк

Двое молодых людей пойдут под суд в Воронеже: запуская фейерверки, они прокатились на крыше маршрутного автобуса по центру города, а до этого устроили катание... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:32

2024-01-31T17:32

2024-01-31T17:32

происшествия

воронеж

новоусманский район

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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Двое молодых людей пойдут под суд в Воронеже: запуская фейерверки, они прокатились на крыше маршрутного автобуса по центру города, а до этого устроили катание по улицам в ванне, сообщает прокуратура региона. Как ранее информировала полиция, вечером 15 ноября прошлого года двое молодых людей на центральной улице города - проспекте Революции - забрались на крышу автобуса маршрута №9КА, и по ходу его движения запускали фейерверки, снимая это на видео и выкладывая в интернет. В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали любителей праздника на транспорте и доставили их в отдел для разбирательства. По данным полиции, это оказались те же люди, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки. Полиция в отношении двух жителей Новоусманского района, 22 и 25 лет, возбудила дело о хулиганстве. Фигурантов отпустили под подписки о невыезде. "Прокуратура Центрального района направила в суд резонансное уголовное дело по обвинению двух воронежцев в хулиганстве... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", - говорится в сообщении. Санкцией статьи о хулиганстве предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html

https://ria.ru/20240107/voditel-1920068117.html

воронеж

новоусманский район

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происшествия, воронеж, новоусманский район