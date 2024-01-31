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В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк - РИА Новости, 31.01.2024
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17:32 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/sud-1924636722.html
В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк
В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк - РИА Новости, 31.01.2024
В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк
Двое молодых людей пойдут под суд в Воронеже: запуская фейерверки, они прокатились на крыше маршрутного автобуса по центру города, а до этого устроили катание... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:32
2024-01-31T17:32
происшествия
воронеж
новоусманский район
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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Двое молодых людей пойдут под суд в Воронеже: запуская фейерверки, они прокатились на крыше маршрутного автобуса по центру города, а до этого устроили катание по улицам в ванне, сообщает прокуратура региона. Как ранее информировала полиция, вечером 15 ноября прошлого года двое молодых людей на центральной улице города - проспекте Революции - забрались на крышу автобуса маршрута №9КА, и по ходу его движения запускали фейерверки, снимая это на видео и выкладывая в интернет. В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали любителей праздника на транспорте и доставили их в отдел для разбирательства. По данным полиции, это оказались те же люди, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки. Полиция в отношении двух жителей Новоусманского района, 22 и 25 лет, возбудила дело о хулиганстве. Фигурантов отпустили под подписки о невыезде. "Прокуратура Центрального района направила в суд резонансное уголовное дело по обвинению двух воронежцев в хулиганстве... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", - говорится в сообщении. Санкцией статьи о хулиганстве предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html
https://ria.ru/20240107/voditel-1920068117.html
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происшествия, воронеж, новоусманский район
Происшествия, Воронеж, Новоусманский район
В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк

В Воронеже двух мужчин будут судить за поездку на крыше автобуса под фейерверк

© Кадр видео очевидцаДвое молодых людей запускают фейерверки с крыши автобуса в Воронеже
Двое молодых людей запускают фейерверки с крыши автобуса в Воронеже
© Кадр видео очевидца
Двое молодых людей запускают фейерверки с крыши автобуса в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Двое молодых людей пойдут под суд в Воронеже: запуская фейерверки, они прокатились на крыше маршрутного автобуса по центру города, а до этого устроили катание по улицам в ванне, сообщает прокуратура региона.
Как ранее информировала полиция, вечером 15 ноября прошлого года двое молодых людей на центральной улице города - проспекте Революции - забрались на крышу автобуса маршрута №9КА, и по ходу его движения запускали фейерверки, снимая это на видео и выкладывая в интернет.
Два человека катались по дорогам Воронежа в прикреплённой к машине ванне и запускали салюты. Кадр видео
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4 ноября 2023, 16:40
В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали любителей праздника на транспорте и доставили их в отдел для разбирательства. По данным полиции, это оказались те же люди, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки.
Полиция в отношении двух жителей Новоусманского района, 22 и 25 лет, возбудила дело о хулиганстве. Фигурантов отпустили под подписки о невыезде.
«
"Прокуратура Центрального района направила в суд резонансное уголовное дело по обвинению двух воронежцев в хулиганстве... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", - говорится в сообщении.
Санкцией статьи о хулиганстве предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
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ПроисшествияВоронежНовоусманский район
 
 
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