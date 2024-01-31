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Волгоградскую семью поставили на учет из-за треш-стрима - РИА Новости, 31.01.2024
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10:37 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html
Волгоградскую семью поставили на учет из-за треш-стрима
Волгоградскую семью поставили на учет из-за треш-стрима - РИА Новости, 31.01.2024
Волгоградскую семью поставили на учет из-за треш-стрима
Полиция поставила на учет в комиссии по делам несовершеннолетних семью в Волгоградской области после того, как женщина устроила треш-стрим в нижнем белье и... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:37
2024-01-31T10:37
происшествия
волгоградская область
котово
камышин
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ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Полиция поставила на учет в комиссии по делам несовершеннолетних семью в Волгоградской области после того, как женщина устроила треш-стрим в нижнем белье и материлась на дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. Ранее в соцсетях появилось видео, где нетрезвая женщина, предположительно из Волгоградской области, подметает пол в нижнем белье и кричит матом на дочку, самого ребенка в кадре не видно. Как сообщили в ГУМВД, эта женщина ранее проживала в городах Котово и Камышине. "Видео снято и выложено в мае 2023 года, проверка по нему уже проведена - семья поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних", - отметили в полиции. По словам собеседника агентства, сейчас женщина, как она сама сообщила полиции, уехала из Волгоградской области.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, котово, камышин
Происшествия, Волгоградская область, Котово, Камышин
Волгоградскую семью поставили на учет из-за треш-стрима

Волгоградскую семью поставили на учет из-за стрима с матерью, кричащей на дочь

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Полиция поставила на учет в комиссии по делам несовершеннолетних семью в Волгоградской области после того, как женщина устроила треш-стрим в нижнем белье и материлась на дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, где нетрезвая женщина, предположительно из Волгоградской области, подметает пол в нижнем белье и кричит матом на дочку, самого ребенка в кадре не видно.
Как сообщили в ГУМВД, эта женщина ранее проживала в городах Котово и Камышине.
"Видео снято и выложено в мае 2023 года, проверка по нему уже проведена - семья поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних", - отметили в полиции.
По словам собеседника агентства, сейчас женщина, как она сама сообщила полиции, уехала из Волгоградской области.
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