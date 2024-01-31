https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html

Волгоградскую семью поставили на учет из-за треш-стрима

Волгоградскую семью поставили на учет из-за треш-стрима - РИА Новости, 31.01.2024

Волгоградскую семью поставили на учет из-за треш-стрима

Полиция поставила на учет в комиссии по делам несовершеннолетних семью в Волгоградской области после того, как женщина устроила треш-стрим в нижнем белье и... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:37

2024-01-31T10:37

2024-01-31T10:37

происшествия

волгоградская область

котово

камышин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Полиция поставила на учет в комиссии по делам несовершеннолетних семью в Волгоградской области после того, как женщина устроила треш-стрим в нижнем белье и материлась на дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. Ранее в соцсетях появилось видео, где нетрезвая женщина, предположительно из Волгоградской области, подметает пол в нижнем белье и кричит матом на дочку, самого ребенка в кадре не видно. Как сообщили в ГУМВД, эта женщина ранее проживала в городах Котово и Камышине. "Видео снято и выложено в мае 2023 года, проверка по нему уже проведена - семья поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних", - отметили в полиции. По словам собеседника агентства, сейчас женщина, как она сама сообщила полиции, уехала из Волгоградской области.

https://ria.ru/20210128/strim-1595049759.html

волгоградская область

котово

камышин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, котово, камышин