https://ria.ru/20240131/status-1924502899.html
"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные
"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные - РИА Новости, 31.01.2024
"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные
Разница в образовании, амбициях и уровне жизни — все это может привести к проблемам в отношениях. Или настоящая любовь победит все на свете? Обсуждаем, можно ли сохранить любовь, если вы сделаны из разного теста, и правдива ли сказка про Золушку.
2024-01-31T14:00
2024-01-31T14:00
2024-01-31T14:00
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"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные
Разница в образовании, амбициях и уровне жизни — все это может привести к проблемам в отношениях. Или настоящая любовь победит все на свете? Обсуждаем, можно ли сохранить любовь, если вы сделаны из разного теста, и правдива ли сказка про Золушку.
audio/mpeg
"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные
Разница в образовании, амбициях и уровне жизни — все это может привести к проблемам в отношениях. Или настоящая любовь победит все на свете? Обсуждаем, можно ли сохранить любовь, если вы сделаны из разного теста, и правдива ли сказка про Золушку.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, вконтакте, отношения, любовь, влюбленность, интеллект, образование, аудио
Нас двое, Подкаст, ВКонтакте, отношения, Любовь, влюбленность, интеллект, Образование
"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные
Разница в образовании, амбициях и уровне жизни — все это может привести к проблемам в отношениях. Или настоящая любовь победит все на свете? Обсуждаем, можно ли сохранить любовь, если вы сделаны из разного теста, и правдива ли сказка про Золушку.