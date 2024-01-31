https://ria.ru/20240131/status-1924502899.html

"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные

"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные - РИА Новости, 31.01.2024

"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные

Разница в образовании, амбициях и уровне жизни — все это может привести к проблемам в отношениях. Или настоящая любовь победит все на свете? Обсуждаем, можно ли сохранить любовь, если вы сделаны из разного теста, и правдива ли сказка про Золушку.

2024-01-31T14:00

2024-01-31T14:00

2024-01-31T14:00

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"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные Разница в образовании, амбициях и уровне жизни — все это может привести к проблемам в отношениях. Или настоящая любовь победит все на свете? Обсуждаем, можно ли сохранить любовь, если вы сделаны из разного теста, и правдива ли сказка про Золушку. audio/mpeg

"Рядом с тобой чувствую себя тупым". Что делать, если вы ну очень разные Разница в образовании, амбициях и уровне жизни — все это может привести к проблемам в отношениях. Или настоящая любовь победит все на свете? Обсуждаем, можно ли сохранить любовь, если вы сделаны из разного теста, и правдива ли сказка про Золушку. audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вконтакте, отношения, любовь, влюбленность, интеллект, образование, аудио