https://ria.ru/20240131/ssylki-1924475248.html

Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить

Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить - РИА Новости, 31.01.2024

Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить

Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга - компании собирают с помощью эти технологии данные,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:17

2024-01-31T02:17

2024-01-31T02:17

технологии

арсений щельцин

ано "цифровые платформы"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_c91a94417bc210736b07ddee2d02744c.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга - компании собирают с помощью эти технологии данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.На таких ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети, и заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью которых компании, например, автодилеры или застройщики, ищут клиентов. Поэтому следует быть готовым к звонкам и сообщениям с “выгодными предложениями”. Могут активизироваться и мошенники.Чтобы защититься от соцфишинга, важно выставить в соцсетях настройки приватности, не входить на другие сайты через свои аккаунты, а также установить надежное антивирусное и антифишинговое ПО, советует Щельцин.

https://ria.ru/20231011/perezagruzka-1901896074.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, арсений щельцин, ано "цифровые платформы"