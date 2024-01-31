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Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить - РИА Новости, 31.01.2024
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02:17 31.01.2024
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Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить
Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить - РИА Новости, 31.01.2024
Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить
Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга - компании собирают с помощью эти технологии данные,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:17
2024-01-31T02:17
технологии
арсений щельцин
ано "цифровые платформы"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга - компании собирают с помощью эти технологии данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.На таких ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети, и заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью которых компании, например, автодилеры или застройщики, ищут клиентов. Поэтому следует быть готовым к звонкам и сообщениям с “выгодными предложениями”. Могут активизироваться и мошенники.Чтобы защититься от соцфишинга, важно выставить в соцсетях настройки приватности, не входить на другие сайты через свои аккаунты, а также установить надежное антивирусное и антифишинговое ПО, советует Щельцин.
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Алексей Калабанов
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технологии, арсений щельцин, ано "цифровые платформы"
Технологии, Арсений Щельцин, АНО "Цифровые платформы"
Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить

Эксперт Щельцин предупредил об опасности ссылок в первых строчках поисковика

© Depositphotos.com / MactrunkGoogle
Google - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Depositphotos.com / Mactrunk
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга - компании собирают с помощью эти технологии данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
На таких ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети, и заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью которых компании, например, автодилеры или застройщики, ищут клиентов. Поэтому следует быть готовым к звонкам и сообщениям с “выгодными предложениями”. Могут активизироваться и мошенники.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер
11 октября 2023, 02:10
Чтобы защититься от соцфишинга, важно выставить в соцсетях настройки приватности, не входить на другие сайты через свои аккаунты, а также установить надежное антивирусное и антифишинговое ПО, советует Щельцин.
 
ТехнологииАрсений ЩельцинАНО "Цифровые платформы"
 
 
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