https://ria.ru/20240131/ssylki-1924475248.html
Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить
Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить - РИА Новости, 31.01.2024
Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить
Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга - компании собирают с помощью эти технологии данные,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:17
2024-01-31T02:17
2024-01-31T02:17
технологии
арсений щельцин
ано "цифровые платформы"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_c91a94417bc210736b07ddee2d02744c.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга - компании собирают с помощью эти технологии данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.На таких ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети, и заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью которых компании, например, автодилеры или застройщики, ищут клиентов. Поэтому следует быть готовым к звонкам и сообщениям с “выгодными предложениями”. Могут активизироваться и мошенники.Чтобы защититься от соцфишинга, важно выставить в соцсетях настройки приватности, не входить на другие сайты через свои аккаунты, а также установить надежное антивирусное и антифишинговое ПО, советует Щельцин.
https://ria.ru/20231011/perezagruzka-1901896074.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:5334:4000_1920x0_80_0_0_3885e4962383897727a34897ee38889f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, арсений щельцин, ано "цифровые платформы"
Технологии, Арсений Щельцин, АНО "Цифровые платформы"
Раскрыто, на какие ссылки из поисковиков нельзя заходить
Эксперт Щельцин предупредил об опасности ссылок в первых строчках поисковика
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга - компании собирают с помощью эти технологии данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, рассказал агентству “Прайм”
генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
На таких ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети, и заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью которых компании, например, автодилеры или застройщики, ищут клиентов. Поэтому следует быть готовым к звонкам и сообщениям с “выгодными предложениями”. Могут активизироваться и мошенники.
Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер
Чтобы защититься от соцфишинга, важно выставить в соцсетях настройки приватности, не входить на другие сайты через свои аккаунты, а также установить надежное антивирусное и антифишинговое ПО, советует Щельцин.