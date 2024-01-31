США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании
Белый дом: США без помощи союзников ответят на атаку на свою базу в Иордании
© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США не намерены привлекать союзников к будущему ответу на атаку против своей базы в Иордании, поскольку там погибли именно американские военнослужащие, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы фокусируемся на ответе США на убитых американских военнослужащих", - сообщил он журналистам на брифинге в ответ на вопрос, намерены ли американские власти привлекать союзников или хотят действовать самостоятельно.
По словам Кирби, Вашингтон ведет подготовку к ответ на совершенную атаку, но при этом не стремится к развязыванию военного конфликта с Ираном.
Центральное командование ВС США ранее сообщило, что в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
Президент США Джо Байден распорядился разработать меры в качестве ответа на атаку проиранских, как считают в Вашингтоне, группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем атакованы будут сразу несколько целей.