https://ria.ru/20240131/ssha-1924682882.html

США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании

США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании - РИА Новости, 31.01.2024

США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании

США не намерены привлекать союзников к будущему ответу на атаку против своей базы в Иордании, поскольку там погибли именно американские военнослужащие, заявил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T21:52

2024-01-31T21:52

2024-01-31T21:59

в мире

сша

иордания

джон кирби

джо байден

энтони блинкен

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США не намерены привлекать союзников к будущему ответу на атаку против своей базы в Иордании, поскольку там погибли именно американские военнослужащие, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы фокусируемся на ответе США на убитых американских военнослужащих", - сообщил он журналистам на брифинге в ответ на вопрос, намерены ли американские власти привлекать союзников или хотят действовать самостоятельно.По словам Кирби, Вашингтон ведет подготовку к ответ на совершенную атаку, но при этом не стремится к развязыванию военного конфликта с Ираном.Центральное командование ВС США ранее сообщило, что в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".Президент США Джо Байден распорядился разработать меры в качестве ответа на атаку проиранских, как считают в Вашингтоне, группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем атакованы будут сразу несколько целей.

https://ria.ru/20240131/tramp-1924489808.html

https://ria.ru/20240131/ssha-1924481067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иордания, джон кирби, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году