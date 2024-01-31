Рейтинг@Mail.ru
США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 31.01.2024 (обновлено: 21:59 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ssha-1924682882.html
США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании
США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании - РИА Новости, 31.01.2024
США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании
США не намерены привлекать союзников к будущему ответу на атаку против своей базы в Иордании, поскольку там погибли именно американские военнослужащие, заявил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:52
2024-01-31T21:59
в мире
сша
иордания
джон кирби
джо байден
энтони блинкен
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США не намерены привлекать союзников к будущему ответу на атаку против своей базы в Иордании, поскольку там погибли именно американские военнослужащие, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы фокусируемся на ответе США на убитых американских военнослужащих", - сообщил он журналистам на брифинге в ответ на вопрос, намерены ли американские власти привлекать союзников или хотят действовать самостоятельно.По словам Кирби, Вашингтон ведет подготовку к ответ на совершенную атаку, но при этом не стремится к развязыванию военного конфликта с Ираном.Центральное командование ВС США ранее сообщило, что в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".Президент США Джо Байден распорядился разработать меры в качестве ответа на атаку проиранских, как считают в Вашингтоне, группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем атакованы будут сразу несколько целей.
https://ria.ru/20240131/tramp-1924489808.html
https://ria.ru/20240131/ssha-1924481067.html
сша
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иордания, джон кирби, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Иордания, Джон Кирби, Джо Байден, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не планируют привлекать союзников к ответу на атаку на базу в Иордании

Белый дом: США без помощи союзников ответят на атаку на свою базу в Иордании

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США не намерены привлекать союзников к будущему ответу на атаку против своей базы в Иордании, поскольку там погибли именно американские военнослужащие, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы фокусируемся на ответе США на убитых американских военнослужащих", - сообщил он журналистам на брифинге в ответ на вопрос, намерены ли американские власти привлекать союзников или хотят действовать самостоятельно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Байден ведет США к "кровавой бойне", заявил Трамп
Вчера, 05:57
По словам Кирби, Вашингтон ведет подготовку к ответ на совершенную атаку, но при этом не стремится к развязыванию военного конфликта с Ираном.
Центральное командование ВС США ранее сообщило, что в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
Президент США Джо Байден распорядился разработать меры в качестве ответа на атаку проиранских, как считают в Вашингтоне, группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем атакованы будут сразу несколько целей.
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат
Вчера, 02:19
 
В миреСШАИорданияДжон КирбиДжо БайденЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала