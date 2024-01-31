https://ria.ru/20240131/ssha-1924483872.html

США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии

США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии - РИА Новости, 31.01.2024

США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии

США продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности, но сроки и шаги называть пока не готовы, заявил советник... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:39

2024-01-31T03:39

2024-01-31T03:39

сша

китай

вашингтон (штат)

джейк салливан

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности, но сроки и шаги называть пока не готовы, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы будем предпринимать дальнейшие шаги в соответствии с основным принципом… мы собираемся адаптировать их и нацеливать так, чтобы они действительно были направлены на нашу национальную безопасность", - сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям, говоря о технологических ограничениях в отношении Китая. Салливан подчеркнул, что Вашингтон на сегодняшний день уже ввел против Пекина "серию выверенных мер с целью не дать использовать американские технологии для подрыва безопасности Соединенных Штатов и союзников". По словам чиновника, в настоящее время он не готов назвать конкретные меры и время, когда власти США намерены их объявить.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924483026.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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сша, китай, вашингтон (штат), джейк салливан, в мире