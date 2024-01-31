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США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии - РИА Новости, 31.01.2024
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03:39 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ssha-1924483872.html
США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии
США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии - РИА Новости, 31.01.2024
США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии
США продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности, но сроки и шаги называть пока не готовы, заявил советник... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:39
2024-01-31T03:39
сша
китай
вашингтон (штат)
джейк салливан
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности, но сроки и шаги называть пока не готовы, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы будем предпринимать дальнейшие шаги в соответствии с основным принципом… мы собираемся адаптировать их и нацеливать так, чтобы они действительно были направлены на нашу национальную безопасность", - сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям, говоря о технологических ограничениях в отношении Китая. Салливан подчеркнул, что Вашингтон на сегодняшний день уже ввел против Пекина "серию выверенных мер с целью не дать использовать американские технологии для подрыва безопасности Соединенных Штатов и союзников". По словам чиновника, в настоящее время он не готов назвать конкретные меры и время, когда власти США намерены их объявить.
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сша, китай, вашингтон (штат), джейк салливан, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Джейк Салливан, В мире
США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии

Белый дом: США продолжат вводить технологические ограничения против КНР

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности, но сроки и шаги называть пока не готовы, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Мы будем предпринимать дальнейшие шаги в соответствии с основным принципом… мы собираемся адаптировать их и нацеливать так, чтобы они действительно были направлены на нашу национальную безопасность", - сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям, говоря о технологических ограничениях в отношении Китая.
Салливан подчеркнул, что Вашингтон на сегодняшний день уже ввел против Пекина "серию выверенных мер с целью не дать использовать американские технологии для подрыва безопасности Соединенных Штатов и союзников".
По словам чиновника, в настоящее время он не готов назвать конкретные меры и время, когда власти США намерены их объявить.
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СШАКитайВашингтон (штат)Джейк СалливанВ мире
 
 
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