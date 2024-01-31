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В конгрессе США признали катастрофу в сфере нацбезопасности - РИА Новости, 31.01.2024
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03:14 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ssha-1924483026.html
В конгрессе США признали катастрофу в сфере нацбезопасности
В конгрессе США признали катастрофу в сфере нацбезопасности - РИА Новости, 31.01.2024
В конгрессе США признали катастрофу в сфере нацбезопасности
США столкнулись с катастрофой в сфере национальной, гуманитарной и общественной безопасности из-за действий министра внутренней безопасности страны Алехандро... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:14
2024-01-31T03:14
сша
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США столкнулись с катастрофой в сфере национальной, гуманитарной и общественной безопасности из-за действий министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса, следует из заявления комитета палаты представителей конгресса. "Умышленный отказ министра Майоркаса следовать миграционному законодательству на протяжении трех лет привел к катастрофе национальной, гуманитарной и общественной безопасности", - указано в распространенном сообщении комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США. Как отмечается, сложившаяся в Штатах ситуация "непохожа ни на одну из тех, которые когда-либо видели". "Факты очевидны - американцы страдают от наихудшего пограничного кризиса в нашей истории", - добавили в комитете. Ожидается, что комитет по внутренней безопасности голосами республиканского большинства может утвердить импичмент Майоркаса, после чего инициатива поступит на голосование в палату представителей, где ориентировочно на следующей неделе также будет одобрена силами республиканцев. Сам Майоркас утверждает, что миграционный кризис начался до него, а решение требует дополнительных полномочий от конгресса, где обсуждается проект реформы, но буксует из-за межпартийных противоречий в год президентских выборов. Республиканцы доказывают, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство и злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе. Импичмент практически не имеет шансов на успех, поскольку требует согласования с сенатом, который, в отличие от палаты представителей, контролируют демократы-однопартийцы президента США Джо Байдена.
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сша, джо байден, конгресс сша, в мире
США, Джо Байден, Конгресс США, В мире
В конгрессе США признали катастрофу в сфере нацбезопасности

В конгрессе США обвинили министра Майоркаса в катастрофе в нацбезопасности

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США столкнулись с катастрофой в сфере национальной, гуманитарной и общественной безопасности из-за действий министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса, следует из заявления комитета палаты представителей конгресса.
«
"Умышленный отказ министра Майоркаса следовать миграционному законодательству на протяжении трех лет привел к катастрофе национальной, гуманитарной и общественной безопасности", - указано в распространенном сообщении комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США.
Как отмечается, сложившаяся в Штатах ситуация "непохожа ни на одну из тех, которые когда-либо видели".
"Факты очевидны - американцы страдают от наихудшего пограничного кризиса в нашей истории", - добавили в комитете.
Ожидается, что комитет по внутренней безопасности голосами республиканского большинства может утвердить импичмент Майоркаса, после чего инициатива поступит на голосование в палату представителей, где ориентировочно на следующей неделе также будет одобрена силами республиканцев. Сам Майоркас утверждает, что миграционный кризис начался до него, а решение требует дополнительных полномочий от конгресса, где обсуждается проект реформы, но буксует из-за межпартийных противоречий в год президентских выборов. Республиканцы доказывают, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство и злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе.
Импичмент практически не имеет шансов на успех, поскольку требует согласования с сенатом, который, в отличие от палаты представителей, контролируют демократы-однопартийцы президента США Джо Байдена.
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