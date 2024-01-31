https://ria.ru/20240131/ssha-1924481067.html

США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат

США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат - РИА Новости, 31.01.2024

США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат

США необходимо свернуть свои военные базы в Ираке и Сирии, чтобы избежать повторения недавней атаки беспилотника, поскольку они являются легкими мишенями, а их... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:19

2024-01-31T02:19

2024-01-31T02:19

сша

ирак

в мире

сирия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США необходимо свернуть свои военные базы в Ираке и Сирии, чтобы избежать повторения недавней атаки беспилотника, поскольку они являются легкими мишенями, а их присутствие не несет какого-либо смысла, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Дамаске, ветеран дипломатии и эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд. "Рациональным ответом во избежание повторения подобных атак стало бы закрытие баз США в Сирии и Ираке. Здравомыслящие наблюдатели уже давно говорят, что войска на этих базах – легкие мишени. Их присутствие не имеет никакого смысла, кроме как помешать властям Сирии и Ирака возыметь полный суверенитет над своей территорией", - сказал Форд, комментируя резонансное нападение на базу США в Иордании, которое унесло жизни троих американских военнослужащих. Дипломат выразил уверенность в том, что, вопреки заявлениям администрации президента Джо Байдена, военные объекты США на Ближнем Востоке представляют собой не "активы" за рубежом, а лишь "обязательства". "Очевидно, что разумное решение не будет принято, по крайней мере на начальном этапе", - полагает Форд. С его точки зрения, варианты ответных действий Белого дома сводятся к ударам по союзникам Ирана в Ираке и Сирии, ликвидации членов иранского военного руководства, а также еще большему ужесточению санкций. "Любимое оружие США, санкции, уже используется вовсю, но безрезультатно", - указал собеседник агентства. Аналитик добавляет, что военное руководство США начало приходить к осознанию бесполезности военных баз на Ближнем Востоке и тайно сигнализировало о готовности покинуть Ирак. По мнению Форда, спланированный вывод войск из Ирака и Сирии – лишь вопрос времени, и такой шаг неизбежно последует, как уже произошло в случае с Афганистаном. "Это не может произойти в краткосрочной перспективе, поскольку сыграет на руку республиканцам и их заявлениям о слабости Байдена. Поэтому США придется какое-то время существовать в ситуации, когда им придется регулярно реагировать из-за атак на их базы. При этом они будут не в состоянии обеспечивать какое-либо сдерживание, поскольку любое нападение на территорию Ирана повлечет за собой решительные ответные действия, в результате чего базы США будут выглядеть так же, как разрушенная северная часть сектора Газа", - заключил отставной дипломат.

https://ria.ru/20240131/iran-1924475360.html

https://ria.ru/20240129/ssha-1924166874.html

сша

ирак

сирия

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сша, ирак, в мире, сирия, джо байден