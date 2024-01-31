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США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат - РИА Новости, 31.01.2024
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02:19 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ssha-1924481067.html
США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат
США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат - РИА Новости, 31.01.2024
США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат
США необходимо свернуть свои военные базы в Ираке и Сирии, чтобы избежать повторения недавней атаки беспилотника, поскольку они являются легкими мишенями, а их... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:19
2024-01-31T02:19
сша
ирак
в мире
сирия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США необходимо свернуть свои военные базы в Ираке и Сирии, чтобы избежать повторения недавней атаки беспилотника, поскольку они являются легкими мишенями, а их присутствие не несет какого-либо смысла, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Дамаске, ветеран дипломатии и эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд. "Рациональным ответом во избежание повторения подобных атак стало бы закрытие баз США в Сирии и Ираке. Здравомыслящие наблюдатели уже давно говорят, что войска на этих базах – легкие мишени. Их присутствие не имеет никакого смысла, кроме как помешать властям Сирии и Ирака возыметь полный суверенитет над своей территорией", - сказал Форд, комментируя резонансное нападение на базу США в Иордании, которое унесло жизни троих американских военнослужащих. Дипломат выразил уверенность в том, что, вопреки заявлениям администрации президента Джо Байдена, военные объекты США на Ближнем Востоке представляют собой не "активы" за рубежом, а лишь "обязательства". "Очевидно, что разумное решение не будет принято, по крайней мере на начальном этапе", - полагает Форд. С его точки зрения, варианты ответных действий Белого дома сводятся к ударам по союзникам Ирана в Ираке и Сирии, ликвидации членов иранского военного руководства, а также еще большему ужесточению санкций. "Любимое оружие США, санкции, уже используется вовсю, но безрезультатно", - указал собеседник агентства. Аналитик добавляет, что военное руководство США начало приходить к осознанию бесполезности военных баз на Ближнем Востоке и тайно сигнализировало о готовности покинуть Ирак. По мнению Форда, спланированный вывод войск из Ирака и Сирии – лишь вопрос времени, и такой шаг неизбежно последует, как уже произошло в случае с Афганистаном. "Это не может произойти в краткосрочной перспективе, поскольку сыграет на руку республиканцам и их заявлениям о слабости Байдена. Поэтому США придется какое-то время существовать в ситуации, когда им придется регулярно реагировать из-за атак на их базы. При этом они будут не в состоянии обеспечивать какое-либо сдерживание, поскольку любое нападение на территорию Ирана повлечет за собой решительные ответные действия, в результате чего базы США будут выглядеть так же, как разрушенная северная часть сектора Газа", - заключил отставной дипломат.
https://ria.ru/20240131/iran-1924475360.html
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сша, ирак, в мире, сирия, джо байден
США, Ирак, В мире, Сирия, Джо Байден
США нужно свернуть базы на Ближнем Востоке, уверен британский экс-дипломат

Британский экс-дипломат Форд: США нужно свернуть военные базы на Ближнем Востоке

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США необходимо свернуть свои военные базы в Ираке и Сирии, чтобы избежать повторения недавней атаки беспилотника, поскольку они являются легкими мишенями, а их присутствие не несет какого-либо смысла, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Дамаске, ветеран дипломатии и эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд.
«
"Рациональным ответом во избежание повторения подобных атак стало бы закрытие баз США в Сирии и Ираке. Здравомыслящие наблюдатели уже давно говорят, что войска на этих базах – легкие мишени. Их присутствие не имеет никакого смысла, кроме как помешать властям Сирии и Ирака возыметь полный суверенитет над своей территорией", - сказал Форд, комментируя резонансное нападение на базу США в Иордании, которое унесло жизни троих американских военнослужащих.
Дипломат выразил уверенность в том, что, вопреки заявлениям администрации президента Джо Байдена, военные объекты США на Ближнем Востоке представляют собой не "активы" за рубежом, а лишь "обязательства".
"Очевидно, что разумное решение не будет принято, по крайней мере на начальном этапе", - полагает Форд.
С его точки зрения, варианты ответных действий Белого дома сводятся к ударам по союзникам Ирана в Ираке и Сирии, ликвидации членов иранского военного руководства, а также еще большему ужесточению санкций.
"Любимое оружие США, санкции, уже используется вовсю, но безрезультатно", - указал собеседник агентства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США
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Аналитик добавляет, что военное руководство США начало приходить к осознанию бесполезности военных баз на Ближнем Востоке и тайно сигнализировало о готовности покинуть Ирак. По мнению Форда, спланированный вывод войск из Ирака и Сирии – лишь вопрос времени, и такой шаг неизбежно последует, как уже произошло в случае с Афганистаном.
"Это не может произойти в краткосрочной перспективе, поскольку сыграет на руку республиканцам и их заявлениям о слабости Байдена. Поэтому США придется какое-то время существовать в ситуации, когда им придется регулярно реагировать из-за атак на их базы. При этом они будут не в состоянии обеспечивать какое-либо сдерживание, поскольку любое нападение на территорию Ирана повлечет за собой решительные ответные действия, в результате чего базы США будут выглядеть так же, как разрушенная северная часть сектора Газа", - заключил отставной дипломат.
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