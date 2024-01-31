https://ria.ru/20240131/ssha-1924478954.html

СМИ: США усилят противовоздушную оборону на поврежденной базе в Иордании

СМИ: США усилят противовоздушную оборону на поврежденной базе в Иордании - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: США усилят противовоздушную оборону на поврежденной базе в Иордании

США направят дополнительные средства противовоздушной обороны на базу на северо-востоке Иордании, где в результате атаки беспилотника на прошлой неделе погибли... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T01:17

2024-01-31T01:17

2024-01-31T01:17

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США направят дополнительные средства противовоздушной обороны на базу на северо-востоке Иордании, где в результате атаки беспилотника на прошлой неделе погибли трое американских военных, передает телеканал CBS со ссылкой на осведомленный источник. По словам источника, эта база прежде не подвергалась нападениям, а потому ее система ПВО уступает по мощи тем, что установлены на военных базах США в Ираке и Сирии. Источник не раскрывает, какие именно вооружения будут отправлены, однако отметил, что они предназначены для перехвата беспилотников. Согласно данным Пентагона, сейчас на военном объекте, известном как Tower 22, дислоцированы порядка 350 военных армии и ВВС США. Между тем телеканал ABC со ссылкой на собственные источники сообщает, что США в течение ближайших нескольких дней могут ответить на атаку на свою военную базу. По их словам, удары предполагается нанести "по множеству целей". Собеседники не уточняют, планируют ли США совершить атаки в пределах границ Ирана или за их пределами.

https://ria.ru/20240131/iran-1924475360.html

https://ria.ru/20240130/vostok-1924324084.html

иордания

ирак

сша

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иордания, ирак, сша, в мире, министерство обороны сша