Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США усилят противовоздушную оборону на поврежденной базе в Иордании - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ssha-1924478954.html
СМИ: США усилят противовоздушную оборону на поврежденной базе в Иордании
СМИ: США усилят противовоздушную оборону на поврежденной базе в Иордании - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: США усилят противовоздушную оборону на поврежденной базе в Иордании
США направят дополнительные средства противовоздушной обороны на базу на северо-востоке Иордании, где в результате атаки беспилотника на прошлой неделе погибли... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T01:17
2024-01-31T01:17
иордания
ирак
сша
в мире
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_388acf3f55ef17c09d1a8cf867a613d1.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США направят дополнительные средства противовоздушной обороны на базу на северо-востоке Иордании, где в результате атаки беспилотника на прошлой неделе погибли трое американских военных, передает телеканал CBS со ссылкой на осведомленный источник. По словам источника, эта база прежде не подвергалась нападениям, а потому ее система ПВО уступает по мощи тем, что установлены на военных базах США в Ираке и Сирии. Источник не раскрывает, какие именно вооружения будут отправлены, однако отметил, что они предназначены для перехвата беспилотников. Согласно данным Пентагона, сейчас на военном объекте, известном как Tower 22, дислоцированы порядка 350 военных армии и ВВС США. Между тем телеканал ABC со ссылкой на собственные источники сообщает, что США в течение ближайших нескольких дней могут ответить на атаку на свою военную базу. По их словам, удары предполагается нанести "по множеству целей". Собеседники не уточняют, планируют ли США совершить атаки в пределах границ Ирана или за их пределами.
https://ria.ru/20240131/iran-1924475360.html
https://ria.ru/20240130/vostok-1924324084.html
иордания
ирак
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_183:43:2589:1848_1920x0_80_0_0_8fade908fec3b9ad4340aa40ab60f715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иордания, ирак, сша, в мире, министерство обороны сша
Иордания, Ирак, США, В мире, Министерство обороны США
СМИ: США усилят противовоздушную оборону на поврежденной базе в Иордании

CBS: США отправят на поврежденную базу в Иордании дополнительные средства ПВО

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея "Патриот" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США направят дополнительные средства противовоздушной обороны на базу на северо-востоке Иордании, где в результате атаки беспилотника на прошлой неделе погибли трое американских военных, передает телеканал CBS со ссылкой на осведомленный источник.
По словам источника, эта база прежде не подвергалась нападениям, а потому ее система ПВО уступает по мощи тем, что установлены на военных базах США в Ираке и Сирии. Источник не раскрывает, какие именно вооружения будут отправлены, однако отметил, что они предназначены для перехвата беспилотников.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США
00:27
Согласно данным Пентагона, сейчас на военном объекте, известном как Tower 22, дислоцированы порядка 350 военных армии и ВВС США.
Между тем телеканал ABC со ссылкой на собственные источники сообщает, что США в течение ближайших нескольких дней могут ответить на атаку на свою военную базу. По их словам, удары предполагается нанести "по множеству целей".
Собеседники не уточняют, планируют ли США совершить атаки в пределах границ Ирана или за их пределами.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке
Вчера, 12:32
 
ИорданияИракСШАВ миреМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала