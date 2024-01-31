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В сенате США посетовали на трудности в работе над сделкой о помощи Украине

В сенате США посетовали на трудности в работе над сделкой о помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2024

В сенате США посетовали на трудности в работе над сделкой о помощи Украине

Работа американских сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Украине и защите границы США идет "очень тяжело", признал лидер демократического РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:06

2024-01-31T00:06

2024-01-31T00:06

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Работа американских сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Украине и защите границы США идет "очень тяжело", признал лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. "Сенат продолжит работать над дополнительным запросом на этой неделе. Мы знаем, что это тяжело. Очень тяжело", - заявил он во время своего выступления в сенате во вторник. По словам Шумера, и демократы, и республиканцы "несут обязательство отключить внешний шум и закончить работу" над данным запросом. Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал". Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240118/shansy-1921964631.html

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украина, россия, сша, нато, чак шумер, сергей лавров, джо байден, в мире