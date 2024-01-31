https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

Техас изменит Америку до неузнаваемости

Техас изменит Америку до неузнаваемости - РИА Новости, 31.01.2024

Техас изменит Америку до неузнаваемости

Техасский кризис, связанный с противостоянием властей этого штата и федерального правительства из-за охраны границы, естественно, запустил шквал рассуждений и... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

2024-01-31T11:40

аналитика

сша

техас

америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924420162_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6f3cdc0174a1eb7ef2d52092f9eca7c4.jpg

Техасский кризис, связанный с противостоянием властей этого штата и федерального правительства из-за охраны границы, естественно, запустил шквал рассуждений и спекуляций на тему распада США. Причем как в самих Штатах, так и у нас — уже появились "указы Путина" о признании Техасской народной республики и прочий стеб. Конечно, нам в России хочется симметрично ответить США — раз они после 1991-го сделали ставки на раскол русского мира (а для чего еще нужен курс на атлантизацию Украины, если не закрепление развала единой исторической России?), то и нам следует отплатить им тем же. Понятно, что у нас нет таких возможностей, какие были у США на постсоветской Украине, но почему бы не поставить на развал США?Тем более что Техас не простой штат: единственный из всех он действительно был независимым государством (почти десятилетие, с 1836-го по 1845-й), уже имеет опыт отделения (входил в состав Конфедерации во время Гражданской войны 1861-1865 годов), да и вообще второй по площади, населению и экономике. Его значение для США вполне сопоставимо со значением Украины для СССР — и без Техаса Америка точно станет не просто слабее, она станет совсем другой. То есть окончательно перестанет быть мировым гегемоном — отпадение Техаса кардинально ускорит процесс заката мира по-американски. А если примеру Техаса последуют и какие-нибудь другие штаты, то США и вовсе исчезнут с мировой арены как единое государство. И это не говоря о радикальных сценариях, при которых попытка провозглашения независимости Техаса провоцирует гражданскую войну в стране в целом. В общем, одни плюсы, так что — даешь Республику Техас?Так, кстати, называется и одно из политических объединений сепаратистов, которое действительно существует в Техасе. Вот только его популярность невелика — максимум, на что способны сепаратисты, это собрать несколько тысяч подписей за проведение голосования за независимость. Конечно, в момент обострения кризисов сепаратистскую тему начинают подсвечивать противники федерального центра, но серьезных перспектив у нее нет. Но это не значит, что происходящее в Техасе не имеет особого значения и единству США ничего не угрожает.Нет, ровно наоборот — вот только угрожает США не сепаратизм, а легитимизм. То есть признание законности федеральных властей, в первую очередь президента и правительства. Ведь в чем суть конфликта Техаса и Вашингтона? В том, что власти штата обвиняют президента Байдена в нарушении конституции и американских законов — не хочет принимать меры по охране границы от нелегальных мигрантов. Как заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик, "мы считаем, что с точки зрения конституции правы мы": "У нас есть право защищать наших граждан. У нас есть право защищать эту страну. И мы просто выполняем работу".То есть власти Техаса защищают своих граждан от того, что они называют "вторжением мигрантов", — и считают свои действия полностью законными. А вот действия (точнее, бездействие) федеральных властей — незаконными и нарушающими конституцию. И в этом с техасскими властями согласны губернаторы половины американских штатов — и экс-президент Трамп, уже назвавший Байдена преступником, который будет осужден американским народом (за попустительство незаконной миграции).Получается, что перед нами две Америки — с разным пониманием одной и той же конституции. И чем дальше, тем больше они расходятся в толковании не только ее сути, но и духа — не только по вопросам границы, но и безопасности, семейных ценностей, оружия, образования, истории, расовых вопросов и так далее. И полномочий власти — как на местном, так и на федеральном уровне. При этом никто не собирается ни отступать (поступаться принципами), ни отделяться от США — обе стороны хотят взять власть. На федеральном уровне — в Вашингтоне. И обе считают противников лжецами и манипуляторами, ставя под сомнение итоги выборов, в первую очередь президентских. Мы уже видели это в 2020 году, однако это было лишь репетицией того, что произойдет к концу этого года.Пока что победа Трампа кажется практически неотвратимой, но тут важнее другое. Если произойдет реванш Трампа, демократы вполне могут не признать его законности — а если переизберется Байден, республиканские штаты с высокой долей вероятности заявят о нарушениях на выборах и поставят под сомнение их итоги. Особенно если проигравший кандидат (точнее, объявленный таковым) сам заявит о несогласии с итогами выборов и начнет оспаривать их в судебном порядке. Вот тогда особое мнение штатов (Техаса и остальных республиканских или Калифорнии с Нью-Йорком с другими демократическими) и сыграет свою ключевую роль.Если часть штатов не признает итоги выборов, то после 20 января 2025 года, когда должна будет состояться инаугурация нового президента США, раскол может перейти на новый уровень. В лучшем случае новый президент станет частично признанным — то есть его законность и полномочия не будут признаваться отдельными штатами. А в худшем варианте проигравший провозгласит себя президентом США — и у Америки будет сразу два 47-х президента Соединенных Штатов. То есть параллельное существование двух Америк станет из фигуры речи реальностью — с катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов.Подобное двоевластие может появиться не после этих выборов, а на следующем выборном цикле — хотя и сейчас к нему уже все готово. Именно такой сценарий разделения Америки является куда более реальным, чем фантастический техасский сепаратизм, но роль Техаса в разделении США в любом случае будет важнейшей.

https://ria.ru/20240130/opros-1924255855.html

https://ria.ru/20240129/zakonoproekt-1924242986.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924249309.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924135252.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924043539.html

сша

техас

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, сша, техас, америка