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Техас изменит Америку до неузнаваемости - РИА Новости, 31.01.2024
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08:00 31.01.2024 (обновлено: 11:40 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html
Техас изменит Америку до неузнаваемости
Техас изменит Америку до неузнаваемости - РИА Новости, 31.01.2024
Техас изменит Америку до неузнаваемости
Техасский кризис, связанный с противостоянием властей этого штата и федерального правительства из-за охраны границы, естественно, запустил шквал рассуждений и... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:00
2024-01-31T11:40
аналитика
сша
техас
америка
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Техасский кризис, связанный с противостоянием властей этого штата и федерального правительства из-за охраны границы, естественно, запустил шквал рассуждений и спекуляций на тему распада США. Причем как в самих Штатах, так и у нас — уже появились "указы Путина" о признании Техасской народной республики и прочий стеб. Конечно, нам в России хочется симметрично ответить США — раз они после 1991-го сделали ставки на раскол русского мира (а для чего еще нужен курс на атлантизацию Украины, если не закрепление развала единой исторической России?), то и нам следует отплатить им тем же. Понятно, что у нас нет таких возможностей, какие были у США на постсоветской Украине, но почему бы не поставить на развал США?Тем более что Техас не простой штат: единственный из всех он действительно был независимым государством (почти десятилетие, с 1836-го по 1845-й), уже имеет опыт отделения (входил в состав Конфедерации во время Гражданской войны 1861-1865 годов), да и вообще второй по площади, населению и экономике. Его значение для США вполне сопоставимо со значением Украины для СССР — и без Техаса Америка точно станет не просто слабее, она станет совсем другой. То есть окончательно перестанет быть мировым гегемоном — отпадение Техаса кардинально ускорит процесс заката мира по-американски. А если примеру Техаса последуют и какие-нибудь другие штаты, то США и вовсе исчезнут с мировой арены как единое государство. И это не говоря о радикальных сценариях, при которых попытка провозглашения независимости Техаса провоцирует гражданскую войну в стране в целом. В общем, одни плюсы, так что — даешь Республику Техас?Так, кстати, называется и одно из политических объединений сепаратистов, которое действительно существует в Техасе. Вот только его популярность невелика — максимум, на что способны сепаратисты, это собрать несколько тысяч подписей за проведение голосования за независимость. Конечно, в момент обострения кризисов сепаратистскую тему начинают подсвечивать противники федерального центра, но серьезных перспектив у нее нет. Но это не значит, что происходящее в Техасе не имеет особого значения и единству США ничего не угрожает.Нет, ровно наоборот — вот только угрожает США не сепаратизм, а легитимизм. То есть признание законности федеральных властей, в первую очередь президента и правительства. Ведь в чем суть конфликта Техаса и Вашингтона? В том, что власти штата обвиняют президента Байдена в нарушении конституции и американских законов — не хочет принимать меры по охране границы от нелегальных мигрантов. Как заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик, "мы считаем, что с точки зрения конституции правы мы": "У нас есть право защищать наших граждан. У нас есть право защищать эту страну. И мы просто выполняем работу".То есть власти Техаса защищают своих граждан от того, что они называют "вторжением мигрантов", — и считают свои действия полностью законными. А вот действия (точнее, бездействие) федеральных властей — незаконными и нарушающими конституцию. И в этом с техасскими властями согласны губернаторы половины американских штатов — и экс-президент Трамп, уже назвавший Байдена преступником, который будет осужден американским народом (за попустительство незаконной миграции).Получается, что перед нами две Америки — с разным пониманием одной и той же конституции. И чем дальше, тем больше они расходятся в толковании не только ее сути, но и духа — не только по вопросам границы, но и безопасности, семейных ценностей, оружия, образования, истории, расовых вопросов и так далее. И полномочий власти — как на местном, так и на федеральном уровне. При этом никто не собирается ни отступать (поступаться принципами), ни отделяться от США — обе стороны хотят взять власть. На федеральном уровне — в Вашингтоне. И обе считают противников лжецами и манипуляторами, ставя под сомнение итоги выборов, в первую очередь президентских. Мы уже видели это в 2020 году, однако это было лишь репетицией того, что произойдет к концу этого года.Пока что победа Трампа кажется практически неотвратимой, но тут важнее другое. Если произойдет реванш Трампа, демократы вполне могут не признать его законности — а если переизберется Байден, республиканские штаты с высокой долей вероятности заявят о нарушениях на выборах и поставят под сомнение их итоги. Особенно если проигравший кандидат (точнее, объявленный таковым) сам заявит о несогласии с итогами выборов и начнет оспаривать их в судебном порядке. Вот тогда особое мнение штатов (Техаса и остальных республиканских или Калифорнии с Нью-Йорком с другими демократическими) и сыграет свою ключевую роль.Если часть штатов не признает итоги выборов, то после 20 января 2025 года, когда должна будет состояться инаугурация нового президента США, раскол может перейти на новый уровень. В лучшем случае новый президент станет частично признанным — то есть его законность и полномочия не будут признаваться отдельными штатами. А в худшем варианте проигравший провозгласит себя президентом США — и у Америки будет сразу два 47-х президента Соединенных Штатов. То есть параллельное существование двух Америк станет из фигуры речи реальностью — с катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов.Подобное двоевластие может появиться не после этих выборов, а на следующем выборном цикле — хотя и сейчас к нему уже все готово. Именно такой сценарий разделения Америки является куда более реальным, чем фантастический техасский сепаратизм, но роль Техаса в разделении США в любом случае будет важнейшей.
https://ria.ru/20240130/opros-1924255855.html
https://ria.ru/20240129/zakonoproekt-1924242986.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, сша, техас, америка
Аналитика, США, Техас, Америка

Техас изменит Америку до неузнаваемости

© AP Photo / Eric GayПолицейские штата Техас стоят возле знака "Посторонним вход воспрещен" и забора с колючей проволокой вдоль берега Рио-Гранде в парке Шелби, Игл-Пасс
Полицейские штата Техас стоят возле знака Посторонним вход воспрещен и забора с колючей проволокой вдоль берега Рио-Гранде в парке Шелби, Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Техасский кризис, связанный с противостоянием властей этого штата и федерального правительства из-за охраны границы, естественно, запустил шквал рассуждений и спекуляций на тему распада США. Причем как в самих Штатах, так и у нас — уже появились "указы Путина" о признании Техасской народной республики и прочий стеб. Конечно, нам в России хочется симметрично ответить США — раз они после 1991-го сделали ставки на раскол русского мира (а для чего еще нужен курс на атлантизацию Украины, если не закрепление развала единой исторической России?), то и нам следует отплатить им тем же. Понятно, что у нас нет таких возможностей, какие были у США на постсоветской Украине, но почему бы не поставить на развал США?
Тем более что Техас не простой штат: единственный из всех он действительно был независимым государством (почти десятилетие, с 1836-го по 1845-й), уже имеет опыт отделения (входил в состав Конфедерации во время Гражданской войны 1861-1865 годов), да и вообще второй по площади, населению и экономике. Его значение для США вполне сопоставимо со значением Украины для СССР — и без Техаса Америка точно станет не просто слабее, она станет совсем другой. То есть окончательно перестанет быть мировым гегемоном — отпадение Техаса кардинально ускорит процесс заката мира по-американски. А если примеру Техаса последуют и какие-нибудь другие штаты, то США и вовсе исчезнут с мировой арены как единое государство. И это не говоря о радикальных сценариях, при которых попытка провозглашения независимости Техаса провоцирует гражданскую войну в стране в целом. В общем, одни плюсы, так что — даешь Республику Техас?
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Большинство американцев поддержали политику властей Техаса
Вчера, 01:11
Так, кстати, называется и одно из политических объединений сепаратистов, которое действительно существует в Техасе. Вот только его популярность невелика — максимум, на что способны сепаратисты, это собрать несколько тысяч подписей за проведение голосования за независимость. Конечно, в момент обострения кризисов сепаратистскую тему начинают подсвечивать противники федерального центра, но серьезных перспектив у нее нет. Но это не значит, что происходящее в Техасе не имеет особого значения и единству США ничего не угрожает.
Нет, ровно наоборот — вот только угрожает США не сепаратизм, а легитимизм. То есть признание законности федеральных властей, в первую очередь президента и правительства. Ведь в чем суть конфликта Техаса и Вашингтона? В том, что власти штата обвиняют президента Байдена в нарушении конституции и американских законов — не хочет принимать меры по охране границы от нелегальных мигрантов. Как заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик, "мы считаем, что с точки зрения конституции правы мы": "У нас есть право защищать наших граждан. У нас есть право защищать эту страну. И мы просто выполняем работу".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Сенатор: конгрессменам не дают проект о ситуации на южной границе США
29 января, 22:29
То есть власти Техаса защищают своих граждан от того, что они называют "вторжением мигрантов", — и считают свои действия полностью законными. А вот действия (точнее, бездействие) федеральных властей — незаконными и нарушающими конституцию. И в этом с техасскими властями согласны губернаторы половины американских штатов — и экс-президент Трамп, уже назвавший Байдена преступником, который будет осужден американским народом (за попустительство незаконной миграции).
Получается, что перед нами две Америки — с разным пониманием одной и той же конституции. И чем дальше, тем больше они расходятся в толковании не только ее сути, но и духа — не только по вопросам границы, но и безопасности, семейных ценностей, оружия, образования, истории, расовых вопросов и так далее. И полномочий власти — как на местном, так и на федеральном уровне. При этом никто не собирается ни отступать (поступаться принципами), ни отделяться от США — обе стороны хотят взять власть. На федеральном уровне — в Вашингтоне. И обе считают противников лжецами и манипуляторами, ставя под сомнение итоги выборов, в первую очередь президентских. Мы уже видели это в 2020 году, однако это было лишь репетицией того, что произойдет к концу этого года.
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас
29 января, 23:35
Пока что победа Трампа кажется практически неотвратимой, но тут важнее другое. Если произойдет реванш Трампа, демократы вполне могут не признать его законности — а если переизберется Байден, республиканские штаты с высокой долей вероятности заявят о нарушениях на выборах и поставят под сомнение их итоги. Особенно если проигравший кандидат (точнее, объявленный таковым) сам заявит о несогласии с итогами выборов и начнет оспаривать их в судебном порядке. Вот тогда особое мнение штатов (Техаса и остальных республиканских или Калифорнии с Нью-Йорком с другими демократическими) и сыграет свою ключевую роль.
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса
29 января, 14:18
Если часть штатов не признает итоги выборов, то после 20 января 2025 года, когда должна будет состояться инаугурация нового президента США, раскол может перейти на новый уровень. В лучшем случае новый президент станет частично признанным — то есть его законность и полномочия не будут признаваться отдельными штатами. А в худшем варианте проигравший провозгласит себя президентом США — и у Америки будет сразу два 47-х президента Соединенных Штатов. То есть параллельное существование двух Америк станет из фигуры речи реальностью — с катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов.
Подобное двоевластие может появиться не после этих выборов, а на следующем выборном цикле — хотя и сейчас к нему уже все готово. Именно такой сценарий разделения Америки является куда более реальным, чем фантастический техасский сепаратизм, но роль Техаса в разделении США в любом случае будет важнейшей.
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"Огромная армия": на Западе раскрыли, что Россия может сделать с Техасом
29 января, 01:14
 
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