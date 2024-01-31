Спикер Джонсон припугнул американцев наплывом нелегалов из России и Китая
Спикер палаты представителей припугнул американцев наплывом нелегалов из России
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в США за прошлый год проникли нелегальные мигранты из 170 стран, включая тысячи россиян и десятки тысяч китайцев с неизвестными намерениями, и предупредил о растущей угрозе терактов на американской территории.
Джонсон выступил в конгрессе с речью о миграционном кризисе, с преодолением которого республиканцы увязали выделение средств на возобновление помощи Украине.
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"Они идут из вражеских стран, террористических регионов. Мы не имеем ни малейшего понятия, что они замышляют, но в 2023 финансовом году пограничники встретились с нелегалами из 170 разных стран, в том числе сотнями из Ирана и Сирии, тысячами – из России, десятками тысяч – из Китая", - сказал Джонсон.
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"Скажите мне, что это неопасно... Мы вполне можем получить предотвратимую террористическую атаку здесь, в пределах США, если немедленно не обезопасим границу и не выдворим этих опасных террористов", - добавил он, сославшись на мнение руководителей правоохранительных органов и разведслужб.
Республиканцы и демократы пытаются согласовать компромиссный законопроект, но Джонсон настаивает на том, что Белый дом и так располагает достаточными полномочиями, чтобы остановить нелегальную миграцию. Спикер требует, в частности, возобновить строительство стены вдоль границы с Мексикой, свернуть массовую практику освобождения нелегалов с допуском их в пределы США и вновь держать искателей убежища на мексиканской территории на период рассмотрения их заявок американскими властями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.