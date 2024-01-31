https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924573095.html

Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС

Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС - РИА Новости, 31.01.2024

Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС

Российские военные уничтожили украинские зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан", сообщило... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:57

2024-01-31T13:57

2024-01-31T13:57

специальная военная операция на украине

россия

германия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан", сообщило министерство обороны РФ. "Уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан", а также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240131/krasnolimanskoe-1924572761.html

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Дарья Буймова

россия, германия, вооруженные силы украины, безопасность