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Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924573095.html
Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС
Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС - РИА Новости, 31.01.2024
Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС
Российские военные уничтожили украинские зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан", сообщило... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:57
2024-01-31T13:57
специальная военная операция на украине
россия
германия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан", сообщило министерство обороны РФ. "Уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан", а также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240131/krasnolimanskoe-1924572761.html
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россия, германия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС

Минобороны: российские военные уничтожили украинские ЗРК IRIS-T и РЛС "Пеликан"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан", сообщило министерство обороны РФ.
"Уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан", а также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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