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Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС
Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС - РИА Новости, 31.01.2024
Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС
Российские военные уничтожили украинские зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан", сообщило... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:57
2024-01-31T13:57
2024-01-31T13:57
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безопасность
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан", сообщило министерство обороны РФ. "Уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан", а также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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россия, германия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили украинские ЗРК и РЛС
Минобороны: российские военные уничтожили украинские ЗРК IRIS-T и РЛС "Пеликан"