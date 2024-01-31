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Хозяйка повешенных под Псковом собак стала фигурантом уголовного дела
Хозяйка повешенных под Псковом собак стала фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 31.01.2024
Хозяйка повешенных под Псковом собак стала фигурантом уголовного дела
Хозяйка собак, которых нашли повешенными в сарае в деревне в Псковской области, стала фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщила... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:21
2024-01-31T14:21
2024-01-31T14:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Хозяйка собак, которых нашли повешенными в сарае в деревне в Псковской области, стала фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. "По факту обнаружения в Невельском районе 23 января в сарае дома в деревне Каверзы трех повешенных собак и одной умершей собаки в будке следователями МО МВД России "Невельский" в отношении хозяйки собак 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ", – говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, акты вскрытия животных уже получены, устанавливаются обстоятельства случившегося. Вторая часть статьи 245 УК РФ предусматривает наказание, в том числе, и за "садистские методы" обращения с животными. Если вина хозяйки собак будет доказана, ей грозит от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
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происшествия, россия, псков, псковская область
Происшествия, Россия, Псков, Псковская область
Хозяйка повешенных под Псковом собак стала фигурантом уголовного дела
Хозяйка повешенных в сарае под Псковом собак стала фигурантом уголовного дела
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Хозяйка собак, которых нашли повешенными в сарае в деревне в Псковской области, стала фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.
«
"По факту обнаружения в Невельском районе 23 января в сарае дома в деревне Каверзы трех повешенных собак и одной умершей собаки в будке следователями МО МВД России "Невельский" в отношении хозяйки собак 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ", – говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, акты вскрытия животных уже получены, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Вторая часть статьи 245 УК РФ предусматривает наказание, в том числе, и за "садистские методы" обращения с животными. Если вина хозяйки собак будет доказана, ей грозит от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
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