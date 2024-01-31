СМИ: ЕС сможет предоставить Киеву к марту лишь около 600 тысяч снарядов
Bloomberg: ЕС сможет предоставить Киеву к марту 600 тысяч снарядов из миллиона
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза смогут предоставить Украине до марта 2024 года лишь около 600 тысяч снарядов из ранее обещанного миллиона, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов.
По словам дипломатов, такое положение дел вызвано задержками в производстве снарядов, а также опасениями стран по поводу истощения своих запасов.
"Европейские союзники сильно не дотянут до миллиона снарядов, которые они обещали поставить к марту, предоставив (Киеву) лишь около 600 тысяч к этому сроку на фоне постоянных задержек производства и опасений по поводу истощения запасов", - приводит агентство слова неназванных дипломатов.
По словам западного чиновника, в последние месяцы Киев также создал некоторые запасы ключевых боеприпасов, чтобы обеспечить снабжение своих военных, однако, как отмечает агентство, "этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов".
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Блумберг, что страны Евросоюза готовы выделить дополнительные средства, чтобы в срок поставить обещанный миллион снарядов Украине до марта 2024 года.
В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
При этом в январе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.