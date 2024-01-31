https://ria.ru/20240131/sizo-1924586565.html
Омбудсмен Потяева рассказала о медийных людях, находящихся в СИЗО
Омбудсмен Потяева рассказала о медийных людях, находящихся в СИЗО - РИА Новости, 31.01.2024
Омбудсмен Потяева рассказала о медийных людях, находящихся в СИЗО
Медийные люди, находящиеся в СИЗО в Москве, пребывают в обычных камерах, условия содержания блогера Елены Блиновской будут оценены в ходе посещения, сообщила... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:50
2024-01-31T14:50
2024-01-31T14:50
татьяна потяева
елена блиновская
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Медийные люди, находящиеся в СИЗО в Москве, пребывают в обычных камерах, условия содержания блогера Елены Блиновской будут оценены в ходе посещения, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на пресс-конференции по итогам работы аппарата уполномоченного в 2023 году. "Персоны, известные в России и в нашем городе, - многих из них посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях, с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает. Блиновскую мы еще не посещали, у нас в планах ее посетить, она не так давно оказалась. Мы обязательно посетим ее и посмотрим, в каких условиях она содержится", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, отличаются ли условия содержания в СИЗО медийных лиц. По ее словам, несколько лет назад тема наличия вип-камер в СИЗО была очень сильно обсуждаема. "На сегодняшний день в соответствии с законом все размещены в тех камерах, которые предназначены для их пребывания, они в принципе все одинаковы. Могут иметь разницу только камеры, которые недавно пришли из ремонта, они свеженькие, или камеры, которые нуждаются в ремонте", - добавила омбудсмен. Ранее Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале. "Королева марафонов" Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Накануне следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1923021235.html
https://ria.ru/20231213/sizo-1915522218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна потяева, елена блиновская, общество, москва
Татьяна Потяева, Елена Блиновская, Общество, Москва
Омбудсмен Потяева рассказала о медийных людях, находящихся в СИЗО
Потяева: медийные люди, находящиеся в СИЗО в Москве, пребывают в обычных камерах
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Медийные люди, находящиеся в СИЗО в Москве, пребывают в обычных камерах, условия содержания блогера Елены Блиновской будут оценены в ходе посещения, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на пресс-конференции по итогам работы аппарата уполномоченного в 2023 году.
"Персоны, известные в России и в нашем городе, - многих из них посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях, с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает. Блиновскую мы еще не посещали, у нас в планах ее посетить, она не так давно оказалась. Мы обязательно посетим ее и посмотрим, в каких условиях она содержится", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, отличаются ли условия содержания в СИЗО медийных лиц.
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По ее словам, несколько лет назад тема наличия вип-камер в СИЗО была очень сильно обсуждаема. "На сегодняшний день в соответствии с законом все размещены в тех камерах, которые предназначены для их пребывания, они в принципе все одинаковы. Могут иметь разницу только камеры, которые недавно пришли из ремонта, они свеженькие, или камеры, которые нуждаются в ремонте", - добавила омбудсмен.
Ранее Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале.
"Королева марафонов" Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Накануне следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
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