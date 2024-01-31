https://ria.ru/20240131/simvolika-1924587140.html

Жительницу Саратова заподозрили в демонстрации символики ЛГБТ*

Жительницу Саратова заподозрили в демонстрации символики ЛГБТ* - РИА Новости, 31.01.2024

Жительницу Саратова заподозрили в демонстрации символики ЛГБТ*

Протокол составлен на жительницу Саратова Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ*, он находится на рассмотрении в суде, сообщил РИА Новости защитник Мосиной РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:54

2024-01-31T14:54

2024-01-31T15:35

происшествия

россия

саратов

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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Протокол составлен на жительницу Саратова Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ*, он находится на рассмотрении в суде, сообщил РИА Новости защитник Мосиной Денис Руденко. "Моей доверительнице вменяют часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций", демонстрацию символики международного общественного движения ЛГБТ*, признанного экстремистским и запрещенным решением Верховного суда РФ 30 ноября 2023 года. Вину моя доверительница не признает. Мы утверждаем, что в ее действиях нет состава административного правонарушения... Подробные комментарии будут после решения Ленинского районного суда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что полиция составила административный протокол 18 января. "Спорные материалы были в социальной сети Instagram**. Более добавить нечего", - ответил Руденко на вопрос, радуга ли была отнесена полицией к символам ЛГБТ* в данном случае. В пресс-службе Ленинского районного суда Саратова сообщили РИА Новости, что по административному делу в отношении Мосиной состоялись заседания 18 и 30 января. "(Заседание) отложили на 5 февраля", - сказала собеседница агентства. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.* Запрещенное в России экстремистское движение.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240123/shtrafy-1922951701.html

https://ria.ru/20240130/shtraf-1924359867.html

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, саратов