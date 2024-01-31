https://ria.ru/20240131/simvolika-1924587140.html
Жительницу Саратова заподозрили в демонстрации символики ЛГБТ*
Жительницу Саратова заподозрили в демонстрации символики ЛГБТ* - РИА Новости, 31.01.2024
Жительницу Саратова заподозрили в демонстрации символики ЛГБТ*
Протокол составлен на жительницу Саратова Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ*, он находится на рассмотрении в суде, сообщил РИА Новости защитник Мосиной РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:54
2024-01-31T14:54
2024-01-31T15:35
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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Протокол составлен на жительницу Саратова Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ*, он находится на рассмотрении в суде, сообщил РИА Новости защитник Мосиной Денис Руденко. "Моей доверительнице вменяют часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций", демонстрацию символики международного общественного движения ЛГБТ*, признанного экстремистским и запрещенным решением Верховного суда РФ 30 ноября 2023 года. Вину моя доверительница не признает. Мы утверждаем, что в ее действиях нет состава административного правонарушения... Подробные комментарии будут после решения Ленинского районного суда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что полиция составила административный протокол 18 января. "Спорные материалы были в социальной сети Instagram**. Более добавить нечего", - ответил Руденко на вопрос, радуга ли была отнесена полицией к символам ЛГБТ* в данном случае. В пресс-службе Ленинского районного суда Саратова сообщили РИА Новости, что по административному делу в отношении Мосиной состоялись заседания 18 и 30 января. "(Заседание) отложили на 5 февраля", - сказала собеседница агентства. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.* Запрещенное в России экстремистское движение.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240123/shtrafy-1922951701.html
https://ria.ru/20240130/shtraf-1924359867.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, саратов
Происшествия, Россия, Саратов
Жительницу Саратова заподозрили в демонстрации символики ЛГБТ*
Жительницу Саратова заподозрили в демонстрации символики ЛГБТ в соцсети
САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Протокол составлен на жительницу Саратова Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ*, он находится на рассмотрении в суде, сообщил РИА Новости защитник Мосиной Денис Руденко.
"Моей доверительнице вменяют часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций", демонстрацию символики международного общественного движения ЛГБТ*, признанного экстремистским и запрещенным решением Верховного суда РФ 30 ноября 2023 года. Вину моя доверительница не признает. Мы утверждаем, что в ее действиях нет состава административного правонарушения... Подробные комментарии будут после решения Ленинского районного суда", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полиция составила административный протокол 18 января.
"Спорные материалы были в социальной сети Instagram**. Более добавить нечего", - ответил Руденко на вопрос, радуга ли была отнесена полицией к символам ЛГБТ* в данном случае.
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В пресс-службе Ленинского районного суда Саратова сообщили РИА Новости, что по административному делу в отношении Мосиной состоялись заседания 18 и 30 января. "(Заседание) отложили на 5 февраля", - сказала собеседница агентства.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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