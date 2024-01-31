https://ria.ru/20240131/shtraf-1924530812.html

Блогер Илья Варламов* обжаловал второй иноагентский штраф

Блогер Илья Варламов* обжаловал второй иноагентский штраф - РИА Новости, 31.01.2024

Блогер Илья Варламов* обжаловал второй иноагентский штраф

Блогер Илья Варламов* (признан иноагентом) обжаловал свой второй иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса в публикациях в РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:40

2024-01-31T11:40

2024-01-31T11:40

шоубиз

россия

илья варламов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Блогер Илья Варламов* (признан иноагентом) обжаловал свой второй иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в Мещанском суде. "Поступила жалоба Варламова И.А.* на постановление по делу об административном правонарушении", - сказали в суде. В конце декабря 2023 года столичный суд признал блогера виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в мессенджере Telegram. В августе Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231123/gelman-1911320189.html

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россия, илья варламов